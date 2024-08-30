萬華化學全球最大檸檬醛生産裝置成功投産

萬華化學檸檬醛産品自2011年開始小試，經過13年堅持不懈的創新研髮，不僅實現了産品質量開車即最優的佳績，並且檸檬醛産品的順利産出，也爲萬華化學下遊香料及營養品業務的推進，奠定了堅實的基礎。

未來，萬華化學秉承「 化學，讓生活更美好」 的企業使命，砥礪前行，創新突破，持續爲下遊行業提供極緻産品與至臻服務，爲創造人類美好生活貢獻力量！

SOURCE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd