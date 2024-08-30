萬華化學全球最大檸檬醛生産裝置成功投産

Wanhua Chemical Group Co.,Ltd
30 8月, 2024, 21:36 CST
中国烟台2024年8月30日 /美通社/ -- 近日，萬華化學年產4.8萬噸檸檬醛生產裝置成功投產，標誌著全球單套規模最大的檸檬醛生產裝置成功投產，這是萬華化學發展史上的一個重要里程碑。
這一成就標誌着萬華化學在自主研髮方麵取得了突破性進展。檸檬醛生産工藝複雜、産品技術難度大，被譽爲精細化學品中「皇冠上的明珠」。作爲香料和營養品生産的關鍵中間體，以及香原料市場中必不可少的核心香料，萬華化學的檸檬醛産品憑藉優異的産品質量、極高的環保特性以及穩定的産品供應，脫穎而出，爲全球香料行業的穩定、健康、有序髮展開啟了新的篇章。
萬華化學檸檬醛産品自2011年開始小試，經過13年堅持不懈的創新研髮，不僅實現了産品質量開車即最優的佳績，並且檸檬醛産品的順利産出，也爲萬華化學下遊香料及營養品業務的推進，奠定了堅實的基礎。
未來，萬華化學秉承「 化學，讓生活更美好」 的企業使命，砥礪前行，創新突破，持續爲下遊行業提供極緻産品與至臻服務，爲創造人類美好生活貢獻力量！
SOURCE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd
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