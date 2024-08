WernerCo anuncia novo nome corporativo: ProDriven Global Brands

A Mudança de Nome Representa a Conclusão da Transformação da Empresa em um Portfólio de Marcas Globais Líderes para Indústrias Profissionais e Comerciais

ITASCA, Illinois, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A WernerCo anunciou hoje que a empresa passará a se chamar ProDriven Global Brands, um portfólio de marcas unidas em sua estratégia de crescimento para atender às indústrias de construção profissional, industrial e automotiva. A partir de hoje, a transição para a ProDriven Global Brands solidifica ainda mais o compromisso contínuo da empresa de servir o profissional por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos.

"A mudança de nome representa uma transformação significativa de vários anos em nossa empresa", disse Gary Scott, CEO Global da ProDriven Global Brands. "Esta empresa começou como uma única marca de acesso seguro na América do Norte. À medida que continuamos a expandir a marca Werner, também desenvolvemos um amplo portfólio de marcas que atende a uma variedade de profissionais e setores em todo o mundo. O novo nome é representativo do foco, escopo e alcance global da empresa."

Em 2007, a marca Werner na América do Norte representava 100% da receita da empresa. "Desde então, à medida que a marca Werner se expandiu e ganhou participação de mercado, também transformamos a empresa em uma coleção diversificada de marcas que são líderes de longa data em suas categorias e regiões do mundo", disse Scott. "Com 9 marcas profissionais adicionais, mais notavelmente WEATHER GUARD, KNAACK, Bailey, Duarib e Zarges, a ProDriven Global Brands é uma empresa bem diversificada e inovadora posicionada para a próxima fase de crescimento."

O nome ProDriven define claramente o público atendido e representa o impulso da empresa para oferecer soluções de segurança, proteção e produtividade focadas nas necessidades do cliente e do usuário final. Essa mudança não tem impacto nas marcas, ofertas de produtos ou parcerias de negócios. A ProDriven Global Brands continuará a fornecer aos clientes e usuários finais os mesmos produtos de primeira classe e compromisso com o sucesso.

A ProDriven Global Brands é um fabricante e distribuidor internacional de propriedade privada, totalmente integrado, de equipamentos industriais, de construção e automotivos projetados para usuários profissionais. O crescimento da empresa é impulsionado por suas marcas fortes, saudáveis e admiradas, focadas em inovação e melhoria contínua. Para obter uma lista completa das marcas globais líderes do setor, visite https://www.prodrivenbrands.com/.

