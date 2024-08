WernerCo annonce sa nouvelle dénomination sociale : ProDriven Global Brands

Le changement de nom représente la conclusion de la transformation de l'Entreprise en un portefeuille de marques mondiales de premier plan pour les industries professionnelles et commerciales

ITASCA, Ill., 5 août 2024 /PRNewswire/ -- WernerCo a annoncé aujourd'hui que la société s'appellerait désormais ProDriven Global Brands, un portefeuille de marques unies dans leur stratégie de croissance au service des secteurs professionnels de la construction, de l'industrie et de l'automobile. À compter d'aujourd'hui, la transition vers ProDriven Global Brands renforce l'engagement continu de l'entreprise à servir les professionnels par le biais d'une marque diversifiée et d'un portefeuille de produits.

« Le changement de nom représente une transformation pluriannuelle importante pour notre entreprise », a déclaré Gary Scott, PDG mondial de ProDriven Global Brands. « Cette entreprise a commencé en tant que marque unique d'accès sécurisé en Amérique du Nord. Tout en continuant à développer la marque Werner, nous avons également mis au point un vaste portefeuille de marques au service d'une grande variété de professionnels et d'industries dans le monde entier. Ce nouveau nom reflète l'orientation, la portée et l'envergure mondiale de l'entreprise. »

En 2007, en Amérique du Nord, la marque Werner représentait 100 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. « Depuis, à mesure que la marque Werner s'est développée et a gagné des parts de marché, nous avons également transformé l'entreprise en un ensemble diversifié de marques qui sont des leaders de longue date dans leurs catégories et leurs régions du monde », a déclaré Scott. « Avec ses 9 marques supplémentaires axées sur les professionnels, notamment WEATHER GUARD, KNAACK, Bailey, Duarib et Zarges, ProDriven Global Brands est une entreprise bien diversifiée et innovante, positionnée pour la prochaine phase de croissance. »

Le nom ProDriven définit clairement le public visé et représente la volonté de l'entreprise de fournir des solutions de sûreté, de sécurité et de productivité axées sur les besoins des clients et des utilisateurs finaux. Ce changement n'a aucune incidence sur les marques, les offres de produits ou les partenariats commerciaux. ProDriven Global Brands continuera à fournir à ses clients et aux utilisateurs finaux les mêmes produits de premier ordre et le même engagement en faveur du succès.

À propos de ProDriven Global Brands

ProDriven Global Brands est un fabricant et distributeur international privé, entièrement intégré, d'équipements industriels, de construction et automobiles conçus pour les utilisateurs professionnels. La croissance de l'entreprise est portée par des marques fortes, saines et admirées, axées sur l'innovation et l'amélioration continue. Pour obtenir la liste complète des marques mondiales de premier plan, veuillez consulter https://www.prodrivenbrands.com/.

