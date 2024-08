WernerCo kondigt nieuwe bedrijfsnaam aan: ProDriven Global Brands

De naamswijziging betekent de voltooiing van de bedrijfstransformatie naar een toonaangevende wereldwijde merkenportfolio voor de professionele en handelssector

ITASCA, Ill., 5 augustus 2024 /PRNewswire/ -- WernerCo kondigde vandaag aan dat het bedrijf voortaan ProDriven Global Brands heet, een merkenportfolio met een groeistrategie om samen de professionele bouw-, industriële en auto-industrie te bedienen. De overgang naar ProDriven Global Brands vanaf vandaag benadrukt de voortdurende inzet van het bedrijf voor zijn aanbod van een gediversifieerde merken- en productenportfolio aan vaklieden.

"De naamsverandering vertegenwoordigt een belangrijke meerjarige transformatie van ons bedrijf," zegt Gary Scott, Global CEO van ProDriven Global Brands. "Dit bedrijf begon als één merk voor veilige toegang in Noord-Amerika. Niet alleen hebben we het Werner-merk laten groeien, we hebben ook een uitgebreide merkenportfolio ontwikkeld ten dienste van een verscheidenheid aan professionals en industrieën over de hele wereld. De nieuwe naam is representatief voor de focus, de reikwijdte en de wereldwijde voetafdruk van het bedrijf."

In 2007 vertegenwoordigde het merk Werner in Noord-Amerika 100% van de bedrijfsomzet. "Naarmate het merk Werner zich verder uitbreidde en een groter marktaandeel kreeg, hebben we het bedrijf ook uitgebouwd tot een gediversifieerde verzameling van merken die al lang toonaangevend zijn in hun categorieën en regio's van de wereld," aldus Scott. "Met 9 extra pro-merken, waaronder WEATHER GUARD, KNAACK, Bailey, Duarib en Zarges, is ProDriven Global Brands een goed gediversifieerd en innovatief bedrijf dat klaar is voor de volgende groeifase."

De naam ProDriven definieert duidelijk de doelgroep en het streven van het bedrijf om veiligheids-, beveiligings- en productiviteitsoplossingen te leveren die inspelen op de behoeften van klanten en eindgebruikers. Deze wijziging heeft geen invloed op merken, productaanbiedingen of zakelijke partnerschappen. ProDriven Global Brands zal klanten en eindgebruikers blijven voorzien van dezelfde eersteklas producten en toewijding aan succes.

Over ProDriven Global Brands

ProDriven Global Brands is een volledig geïntegreerde, internationale fabrikant en distributeur van industriële, bouw- en autoapparatuur voor professionele gebruikers. De groei van het bedrijf wordt aangedreven door zijn sterke, gezonde en bewonderde merken die gericht zijn op innovatie en voortdurende verbetering. Ga voor een volledige lijst met toonaangevende wereldwijde merken naar https://www.prodrivenbrands.com/.

