World Giving Report revela fatores que aumentam a generosidade para boas causas

LONDRES, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma nova pesquisa da Charities Aid Foundation (CAF) revela como as pessoas contribuem para boas causas em países ao redor do mundo e o que influencia as pessoas a serem generosas. Como o principal estudo global sobre generosidade e sociedade civil, o World Giving Report da CAF usa insights de mais de 60.000 pessoas para explorar doações em 105 países.

Em todo o mundo, 61% das pessoas doaram no ano passado, seja diretamente para pessoas necessitadas, para instituições de caridade ou por razões religiosas. Isso diminuiu ligeiramente de 64% em 2024. Em média, as pessoas doaram 1% de sua renda, mas os níveis variam. As pessoas na África dão uma média de 1,6% de sua renda, em comparação com 0,6% na Europa.

A Nigéria é o país mais generoso do mundo, onde as pessoas doam uma média de 2,8% de sua renda para instituições de caridade, por razões religiosas ou para pessoas necessitadas. Os dez países mais generosos estão na África e na Ásia.

Como proporção da renda, a faixa etária mais generosa é de 25 a 44 anos que doam o dobro de sua renda em média do que aqueles com mais de 55 anos (1,2% vs 0,6%).

As causas religiosas são mais populares para doações, apoiadas por 31% das pessoas. Isso é seguido por crianças e jovens e alívio da pobreza, que são apoiados por 29% das pessoas.

Globalmente, as pessoas são muito mais propensas a apoiar instituições de caridade que trabalham localmente para elas (56%) ou nacionalmente em seu país (55%) do que aquelas que trabalham em muitos países (22%). No entanto, os doadores em países de renda mais alta, por exemplo, na Europa, dão uma parcela maior para instituições de caridade que trabalham em muitos países do que os doadores em países de renda mais baixa.

A pesquisa explora os fatores que influenciam a doação, incluindo motivações pessoais, normas sociais e um sentimento de pertencimento a uma comunidade. Os países onde mais de 80% da população sente um forte sentimento de pertencer à sua comunidade local dão quase três vezes mais do que os países onde os níveis de pertença são baixos.

Mark Greer, Diretor Administrativo da Charities Aid Foundation, disse: "Dar é profundamente pessoal com base em diferentes fatores, incluindo valores, circunstâncias e experiências. Ao entender essas influências e como elas aparecem em todo o mundo, podemos aprender o que impulsiona culturas vibrantes de doação para apoiar a resiliência da sociedade civil.

"Todos nós temos um papel a desempenhar no crescimento da doação. Incentivar conversas e, mais importante, ações de indivíduos, instituições de caridade, empresas e governos podem ajudar a construir sociedades civis mais fortes e prósperas."

Explore o relatório e os dados em nível nacional em: www.worldgivingreport.org

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FONTE Charities Aid Foundation