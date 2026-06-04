《世界捐獻報告》揭示推動公益善舉的種種因素

倫敦2026年6月4日 /美通社/ -- Charities Aid Foundation (CAF) 發表新研究，闡述世界各地民眾對公益事業的捐獻習慣，以及推動善行的背後因素。 CAF 的 《世界捐獻報告》(World Giving Report) 是全球有關慷慨行為與公民社會的權威研究，報告匯集超過 60,000 人的意見，探索 105 個國家的捐獻情況。

去年全球有 61% 人士曾經捐贈，形式包括直接幫助有需要的人、捐助慈善機構，或是因宗教緣故而捐獻。 此數字較 2024 年的 64% 稍為回落。 平均而言，每人將收入的 1% 用於捐獻，惟各地水平不盡相同。 非洲民眾平均捐出 1.6% 的收入，歐洲則為 0.6%。

尼日利亞位居全球最慷慨國家之首，國民平均將 2.8% 的收入奉獻給慈善機構、用於宗教或救助貧困者。 排名前十位最慷慨的國家，盡在非洲及亞洲。

按佔收入比例而言，25 至 44 歲的群組最為慷慨，其平均捐贈比例為 55 歲以上人士的兩倍（1.2% 對 0.6%）。

捐贈首選為宗教事業，獲 31% 的人認同。 其次為兒童、青少年及扶貧項目，均獲得 29% 的人響應。

放眼全球，民眾更願意捐助本地 (56%) 或國內 (55%) 的慈善機構，遠多於支持跨國運作的組織 (22%)。 然而，高收入國家（例如歐洲）的捐獻者，投放到跨國慈善機構的善款比例，則較低收入國家的捐獻者為高。

研究剖析影響捐獻的因素，涵蓋個人動機、社會規範，以及對社群的歸屬感。 若國家有逾 80% 民眾對所屬社區懷有強烈歸屬感，其捐獻總額可比歸屬感薄弱的國家多近三倍。

Charities Aid Foundation 董事總經理 Mark Greer 說：「捐贈是很個人的事，取決於價值觀、環境及個人經歷等不同因素。透過探究這些因素及其全球局面，我們得以知悉如何促進積極蓬勃的捐獻文化，以鞏固公民社會的強韌力。」

「推廣捐獻，人人有責。 我們鼓勵對話，更重要的是鼓勵個人、慈善機構、企業及政府付諸行動，這有助建立更強大、更昌盛的公民社會。」

歡迎瀏覽報告及各國資料，網址為：www.worldgivingreport.org

SOURCE Charities Aid Foundation