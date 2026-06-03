World Giving Report revela factores que aumentan la generosidad hacia las buenas causas

LONDRES, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación de la Charities Aid Foundation (CAF) revela cómo las personas donan a buenas causas en países de todo el mundo y qué influye en las personas para que sean generosas. Como el principal estudio mundial sobre la generosidad y la sociedad civil, el World Giving Report de CAF utiliza los conocimientos de más de 60 000 personas para explorar las donaciones en 105 países.

En todo el mundo, el 61 % de las personas donaron el año pasado, ya sea directamente a personas necesitadas, a organizaciones benéficas o por razones religiosas. Esto ha disminuido ligeramente desde el 64 % en 2024. En promedio, las personas donaron el 1 % de sus ingresos, pero los niveles varían. Las personas en África dan un promedio del 1,6 % de sus ingresos, en comparación con el 0,6 % en Europa.

Nigeria es el país más generoso del mundo, donde las personas donan un promedio del 2,8 % de sus ingresos a organizaciones benéficas, por razones religiosas o a personas necesitadas. Los diez países más generosos se encuentran en África y Asia.

Como proporción de los ingresos, el grupo de edad más generoso son las personas de 25 a 44 años que donan el doble de sus ingresos en promedio que las personas mayores de 55 años (1,2 % frente a 0,6 %).

Las causas religiosas son las más populares para las donaciones, con el apoyo del 31 % de las personas. A esto le siguen los niños y jóvenes y el alivio de la pobreza, que cuentan con el apoyo del 29 % de las personas.

A nivel mundial, las personas tienen muchas más probabilidades de apoyar a organizaciones benéficas que trabajan a nivel local (56 %) o nacional en su país (55 %) que las que trabajan en muchos países (22 %). Sin embargo, los donantes en los países de ingresos más altos, por ejemplo en Europa, dan una mayor participación a las organizaciones benéficas que trabajan en muchos países que los donantes en los países de ingresos más bajos.

La investigación explora los factores que influyen en el dar, incluidas las motivaciones personales, las normas sociales y el sentido de pertenencia a una comunidad. Los países donde más del 80 % de la población siente un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad local dan casi tres veces más que los países donde los niveles de pertenencia son bajos.

Mark Greer, director gerente de Charities Aid Foundation, dijo: "Dar es profundamente personal basado en diferentes factores, incluidos valores, circunstancias y experiencias. Al comprender estas influencias y cómo aparecen en todo el mundo, podemos aprender qué impulsa las culturas vibrantes de dar para apoyar la resiliencia de la sociedad civil.

"Todos tenemos un papel que desempeñar en el crecimiento de las donaciones. Fomentar las conversaciones y, lo que es más importante, la acción de las personas, organizaciones benéficas, empresas y gobiernos puede ayudar a construir sociedades civiles más fuertes y prósperas ".

Explore el informe y los datos a nivel de país en: www.worldgivingreport.org

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FUENTE Charities Aid Foundation