Le World Giving Report révèle les facteurs qui augmentent la générosité envers les bonnes causes

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude de la Charities Aid Foundation (CAF) révèle comment les gens donnent aux bonnes causes dans les pays du monde entier et ce qui les incite à être généreux. Principale étude mondiale sur la générosité et la société civile, le World Giving Report de la CAF s'appuie sur les observations de plus de 60 000 personnes pour explorer les dons dans 105 pays.

Dans le monde entier, 61 % des gens ont fait des dons l'année dernière, que ce soit directement à des personnes dans le besoin, à des associations caritatives ou pour des raisons religieuses. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2024 (64 %). En moyenne, les gens donnent 1 % de leurs revenus, mais les niveaux varient. Les Africains donnent en moyenne 1,6 % de leurs revenus, contre 0,6 % en Europe.

Le Nigeria est le pays le plus généreux du monde, où les gens donnent en moyenne 2,8 % de leur revenu à des organisations caritatives, pour des raisons religieuses ou pour venir en aide à des personnes dans le besoin. Les dix pays les plus généreux se trouvent en Afrique et en Asie.

En proportion du revenu, le groupe d'âge le plus généreux est celui des 25-44 ans, qui donnent en moyenne deux fois plus de leur revenu que les plus de 55 ans (1,2 % contre 0,6 %).

Les causes religieuses sont les plus populaires pour les dons, soutenues par 31% des personnes. Viennent ensuite les enfants et les jeunes, ainsi que l'aide à la pauvreté, qui sont soutenus par 29 % des personnes interrogées.

Au niveau mondial, les gens sont beaucoup plus enclins à soutenir les organisations caritatives locales (56 %) ou nationales (55 %) que celles qui travaillent dans de nombreux pays (22 %). Cependant, les donateurs des pays à revenu élevé, par exemple en Europe, donnent une part plus importante aux organisations caritatives qui travaillent dans de nombreux pays que les donateurs des pays à faible revenu.

La recherche explore les facteurs qui influencent le don, notamment les motivations personnelles, les normes sociales et le sentiment d'appartenance à une communauté. Les pays où plus de 80 % de la population éprouve un fort sentiment d'appartenance à leur communauté locale donnent près de trois fois plus que les pays où le niveau d'appartenance est faible.

Mark Greer, directeur général de la Charities Aid Foundation, a déclaré : "Le don est profondément personnel et repose sur différents facteurs , notamment les valeurs, les circonstances et les expériences. En comprenant ces influences et la manière dont elles se manifestent dans le monde, nous pouvons apprendre ce qui anime les cultures dynamiques de dons pour soutenir la résilience de la société civile.

"Nous avons tous un rôle à jouer dans la croissance des dons sur le site . Encourager les conversations, et plus important encore, l'action de individus, organisations caritatives, entreprises et gouvernements peut aider à construire des sociétés civiles plus fortes et plus prospères ".

Découvrez le rapport et les données par pays sur le site: www.worldgivingreport.org

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