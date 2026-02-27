XCMG impulsa la norma nacional para símbolos gráficos de grúas, lo que fortalece el liderazgo en la normalización del sector

XUZHOU, China, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Administración Estatal de Regulación del Mercado y la Administración Nacional de Normalización de China publicó oficialmente la norma nacional GB/T 25195.2-2025, Grúas: símbolos gráficos. Parte 2: grúas móviles. La nueva norma se desarrolló con contribuciones importantes de XCMG y unifica y regula los símbolos gráficos utilizados en los sistemas de control de grúas móviles, lo que mejora la seguridad operativa y apoya el desarrollo internacional de la industria.

Los símbolos gráficos sirven como "lenguaje universal" entre el equipo y los operadores. Al convertir comandos operativos complejos en señales visuales intuitivas, GB/T 25195.2-2025 ayuda a minimizar el riesgo de errores operativos desde el principio, lo que mejora la eficiencia en el sitio y la supervisión de seguridad a la vez que ofrece a los operadores de primera línea un resguardo invisible.

La norma recién publicada no solo fortalece el sistema de normalización de grúas de China, sino que también se alinea técnicamente con la norma internacional ISO 7296-2 y sienta una base sólida para la ampliación mundial de las grúas móviles de China.

Como empresa referente en el sector, XCMG continúa liderando la innovación en estándares técnicos. Solo en 2025, XCMG lideró o participó en el desarrollo y revisión de ocho normas nacionales e industriales que abarcan tanto grúas sobre ruedas como sobre orugas. Hasta la fecha, la empresa contribuyó para la elaboración de 64 normas, tres de ellas internacionales.

En la transición de la exportación de productos a la exportación estándar, XCMG está acelerando la transformación de sus ventajas tecnológicas en influencia regulatoria, lo que consolida aún más su papel como líder del sector y creador de normas. La empresa afirmó que continuará impulsando el desarrollo del sector mediante la normalización y promoverá una industria de grúas más regulada, segura, eficiente e integrada a nivel mundial.

FUENTE XCMG Crane