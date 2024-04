XCMG Machinery lança marca de guindaste premium G2

A G2 Integra todo o processo de aplicação, manutenção, operação e gerenciamento do produto para reduzir o custo de energia e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade geral

XUZHOU, China, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Aproveitando 61 anos de experiência no desenvolvimento de guindastes e o sucesso no atendimento a mais de 300.000 usuários, a XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG") revelou oficialmente a marca premium de guindastes G2 em 8 de abril, assumindo a liderança na era do desenvolvimento das Novas Forças Produtivas de Qualidade com o objetivo de criar maiores valores para os usuários e ser pioneira na inovação.

XCMG Machinery lança a marca de guindastes premium G2, integrando todo o processo de aplicação, manutenção, operação e gerenciamento do produto para reduzir o custo de energia e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade geral. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A plataforma técnica da G2 introduziu o inovador sistema de valor superior "5-G": G-ECO para conservação eficiente de energia em todo o ciclo, G-ICON para controle inteligente em todos os cenários, G-Master para controle preciso em todas as condições de trabalho, G-Comfort para uma operação agradável e G-Safe para garantir segurança e qualidade durante todo o ciclo de vida.

A plataforma integra todo o processo de aplicação, manutenção, operação e gerenciamento do produto, incluindo 21 tecnologias principais e 31 peças de reposição. Ela abordou 30 problemas de gargalo, como a telescopia suave do braço de elevação carregado e o controle cooperativo inteligente do sistema hidráulico e do motor, bem como inovou 11 tecnologias originais – telescopia carregada, direção inteligente controlada eletronicamente e muito mais elementos líderes no setor.

Os produtos da série G2 oferecem desempenhos e resultados excelentes para os usuários finais:

Redução do consumo geral de combustível em mais de 20%;

Melhoria da eficiência operacional e capacidade de cobrir toda a gama de condições de trabalho em 20%;

Melhoria do micromovimento e suavidade em 30%;

Aumento do espaço da cabine em 10% e aumento do campo de visão em 15%;

Economia de 20% de tempo e energia em termos de manutenção e aumento da confiabilidade em 20%.

Com a plataforma G2, a XCMG pretende estruturar um sistema verde e circular para a indústria de guindastes e alcançar ganhos mútuos para todas as partes interessadas, não apenas através de inovações de P&D, mas também do modelo de negócios.

"A XCMG trabalhará lado a lado com parceiros industriais e clientes globais para liderar a inovação industrial com inovação científica e tecnológica, para equipar conjuntamente um futuro melhor com tecnologias de engenharia líderes e construir um cluster de manufatura avançada de classe mundial que seja de ponta, inteligente, verde, orientado a serviços e internacional, fazendo contribuições sólidas para o desenvolvimento e crescimento de alta qualidade da economia real e criando maiores valores para nossos clientes", disse Yang Dongsheng, presidente do Grupo XCMG e da XCMG Machinery.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2385360/WechatIMG10597.jpg

FONTE XCMG Machinery