XCMG Machinery führt die Premium-Kranmarke G2 ein

XUZHOU, China, 13. April 2024 /PRNewswire/ -- Basierend auf 61 Jahren Erfahrung in der Kranentwicklung und dem Erfolg von über 300.000 Anwendern hat XCMG Machinery (SHE 000425, „XCMG") am 8. April offiziell die Premium-Kranmarke G2 vorgestellt und übernimmt damit die Führung in der Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte mit dem Ziel, größere Werte für Anwender zu schaffen und Innovationen voranzutreiben.

Die technische Plattform von G2 hat das innovative System „5-G" eingeführt: G-ECO für eine effiziente Energieeinsparung über den gesamten Zyklus, G-ICON für eine intelligente Steuerung für alle Szenarien, G-Master für eine präzise Steuerung unter allen Arbeitsbedingungen, G-Comfort für einen angenehmen Betrieb und G-Safe zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität über den gesamten Lebenszyklus.

Die Plattform umfasst den gesamten Prozess der Produktanwendung, der Wartung, des Betriebs und der Verwaltung sowie 21 Kerntechnologien und 31 Ersatzteile. Sie hat 30 Engpässe beseitigt, wie z. B. das reibungslose Ausfahren des beladenen Teleskop-Hubarms und die intelligente, kooperative Steuerung des Hydrauliksystems und des Motors. Außerdem wurden 11 originelle Technologien entwickelt – Teleskoparm mit Last ausfahren, intelligente elektronisch gesteuerte Lenkung und mehr – die in der Branche führend sind.

Die Produkte der G2-Serie liefern hervorragende Leistungen und Ergebnisse für Endverbraucher:

Senkung des Gesamtkraftstoffverbrauchs um über 20 Prozent;

Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Fähigkeit, das gesamte Spektrum der Arbeitsbedingungen abzudecken, um 20 %;

Verbesserung der Mikrobewegung und reibungsloser Bewegung um 30 Prozent;

Der Platz in der Kabine wird um 10 Prozent vergrößert und das Sichtfeld um 15 Prozent verbessert;

in der Kabine wird um 10 Prozent vergrößert und das Sichtfeld um 15 Prozent verbessert; Spart 20 Prozent an Zeit und Energie bei der Wartung und verbessert die Zuverlässigkeit um 20 Prozent.

Mit der G2-Plattform will XCMG ein grünes und zirkuläres System für die Kranindustrie aufbauen und nicht nur durch Innovationen in Forschung und Entwicklung, sondern auch durch das Geschäftsmodell eine Win-win-Situation für alle Beteiligten schaffen.

„XCMG wird mit globalen Industriepartnern und Kunden Hand in Hand arbeiten, um die industrielle Innovation mit wissenschaftlicher und technologischer Innovation anzuführen. Gemeinsam wollen wir eine bessere Zukunft mit führenden Technologien ausstatten und ein hochmodernes, intelligentes, umweltfreundliches, serviceorientiertes und internationales Fertigungscluster von Weltrang aufbauen, das einen soliden Beitrag zur hochwertigen Entwicklung und zum Wachstum der Realwirtschaft leistet und größere Werte für unsere Kunden schafft", sagte Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group und XCMG Machinery.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2385333/WechatIMG10597.jpg