Xinhua Silk Road : Wuliangye, fabricant chinois de baijiu, élu pour la troisième fois marque chinoise la plus appréciée par les consommateurs du monde entier

PÉKIN, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Wuliangye, le principal fabricant chinois de baijiu, a été élu pour la troisième fois comme l'une des marques chinoises les plus appréciées par les consommateurs étrangers, selon les résultats dévoilés lors du gala du China Brand Day 2024 qui s'est tenu le 10 mai à Shanghai.

En tant que représentant typique des marques nationales chinoises et leader de l'industrie chinoise du baijiu, Wuliangye a récolté le plus grand nombre de votes en ligne dans la catégorie du baijiu chinois de l'événement, ce qui indique que la marque est hautement reconnue et appréciée par les consommateurs étrangers.

Wuliangye a insisté sur l'innovation tout en conservant les techniques de brassage plus que millénaires au fil des ans, en réalisant des progrès dans des technologies clés telles que les mécanismes de fermentation microbienne, dans le but de construire une marque de classe mondiale avec des caractéristiques culturelles chinoises distinctives.

Grâce à ces efforts, la valeur de la marque Wuliangye a augmenté. Elle est arrivée en tête des marques de baijiu figurant sur la liste des 500 marques mondiales les plus précieuses publiée par Brand Finance en 2024, avec une valeur de marque de 25,895 milliards de dollars américains, la note de solidité de la marque atteignant le niveau le plus élevé au monde, à savoir AAA+.

Le producteur chinois de baijiu s'est également efforcé de renforcer sa présence à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, il a créé trois centres de marketing internationaux dans la région Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique, amélioré ses activités à Tokyo, au Japon et à Hong Kong, en Chine, élargi les scénarios de consommation « baijiu chinois et cuisine chinoise » et exploité de manière créative le modèle d'exploitation « culture et expérience » pour transmettre la culture du baijiu chinois au reste du monde.

Entre-temps, l'entreprise a fait de fréquentes apparitions au sommet du G20, au forum de Boao pour l'Asie, à l'exposition internationale d'importation de la Chine et à d'autres événements internationaux, apportant constamment l'innovation et l'expression de la culture du baijiu chinois et améliorant considérablement l'image et la valeur de l'entreprise et de la marque de baijiu chinois en conséquence.

Dans le cadre de sa coopération ouverte et continue, Wuliangye a raconté l'histoire du baijiu chinois en diffusant continuellement le concept culturel « harmonie, coexistence, beauté et coopération », afin d'améliorer la reconnaissance internationale de Wuliangye et des marques chinoises.

L'événement présentant les marques chinoises les plus appréciées des étrangers a été lancé conjointement par le projet des marques nationales de l'agence de presse Xinhua, le service d'information économique de la Chine (CEIS) et de nombreuses autres institutions, dans le but de promouvoir la présence internationale d'un plus grand nombre de marques chinoises.

