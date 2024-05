Xinhua Silk Road: Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye wird zum dritten Mal von den Verbrauchern weltweit zur beliebtesten chinesischen Marke gewählt

BEIJING, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der führende chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye wurde zum dritten Mal bei der Veranstaltung „Chinas beliebteste Marken im Ausland" zu einer der beliebtesten chinesischen Marken gewählt. Dies geht aus den Ergebnissen hervor, die auf der Gala des China Brand Day 2024 am 10. Mai in Shanghai bekannt gegeben wurden.

Photo shows the "Harmony & Beauty" global cultural exchange tour of Wuliangye in New Zealand.

Als typischer Vertreter der nationalen Marken Chinas und führend in der chinesischen Baijiu-Industrie erhielt Wuliangye die meisten Online-Abstimmungen in der Kategorie „Chinesischer Baijiu", was darauf hindeutet, dass die Marke bei den Verbrauchern im Ausland sehr bekannt und beliebt ist.

Wuliangye setzt auf Innovation und hat im Laufe der Jahre die über tausend Jahre alten Brautechniken übernommen und Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien wie mikrobiellen Fermentationsmechanismen vorangetrieben, um eine Weltklasse-Marke mit unverwechselbarem chinesischem Wiedererkennungswert aufzubauen.

Dank dieser Bemühungen konnte Wuliangye seinen Markenwert steigern. Auf der von Brand Finance veröffentlichten Liste der 500 wertvollsten Marken der Welt für das Jahr 2024 steht Baijiu mit einem Markenwert von 25,895 Milliarden US-Dollar an der Spitze der Baijiu-Marken, wobei die Bewertung der Markenstärke mit AAA+ die weltweit höchste Stufe erreicht.

Der chinesische Baijiu-Hersteller ist ebenfalls bestrebt, seine globale Präsenz zu stärken. Bislang hat das Unternehmen drei internationale Marketingzentren im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Amerika eingerichtet, sein Geschäft in Tokio, Japan und im chinesischen Hongkong ausgebaut, die Konsumszenarien „Chinesischer Baijiu plus chinesische Küche" erweitert und das Betriebsmodell „Kultur plus Erfahrung" kreativ genutzt, um die chinesische Baijiu-Kultur in die Welt zu tragen.

Das Unternehmen war bereits häufig auf dem G20-Gipfel, dem Boao-Forum für Asien, der China International Import Expo und anderen internationalen Veranstaltungen vertreten und hat dabei immer wieder die chinesische Baijiu-Kultur innovativ zum Ausdruck gebracht und das Image und den Wert des Unternehmens und der chinesischen Baijiu-Marke erheblich verbessert.

Im Rahmen der kontinuierlichen offenen Zusammenarbeit erzählt Wuliangye die chinesische Baijiu-Geschichte, indem es das kulturelle Konzept von „Harmonie, Gemeinschaft, Schönheit und Zusammenarbeit" kontinuierlich verbreitet, um die internationale Anerkennung von Wuliangye und chinesischen Marken zu steigern.

Die Veranstaltung „Chinas beliebteste Marken im Ausland" wurde gemeinsam vom Projekt für nationale Marken der Nachrichtenagentur Xinhua, dem chinesischen Wirtschaftsinformationsdienst (China Economic Information Service; CEIS) und vielen anderen Institutionen ins Leben gerufen, um die internationale Präsenz chinesischer Marken zu fördern.

Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/340151.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2412182/b1e5e526404d4c428b9fb08e2305051f.jpg