Xinhua Silk Road: A feira internacional de comércio de serviços da China promove a prosperidade compartilhada entre as empresas globais

PEQUIM, 15 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com o tema "Serviços Globais, Prosperidade Compartilhada", a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS) de 2024, inaugurada na quinta-feira em Pequim, conta com a participação de 85 países e organizações internacionais, além de mais de 450 empresas da Fortune Global 500 e grandes empresas de vários setores.

Mais de 100 atividades, incluindo fóruns temáticos, reuniões, conferências de promoção de projetos e eventos paralelos, serão realizadas sucessivamente, e mais de 200 conquistas de inovações integradas serão divulgadas.

Foto tirada em 11 de setembro de 2024, mostrando o interior da área de exposição do Centro Nacional de Convenções da China da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China de 2024. (Xinhua/Ju Huanzong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Após a melhoria da qualidade em 2020, a feira de serviços tem recebido cada vez mais influência e atenção, tornando-se um importante bem público internacional na promoção da cooperação no setor de serviços e no comércio de serviços e desempenhando um papel fundamental na ampliação da abertura, no aprofundamento da cooperação e na inovação de ponta.

Já participaram do evento, desde 2012, mais de 900.000 expositores de 197 países e regiões.

De acordo com o vice-prefeito de Pequim, Sima Hong, as vantagens e as características do comércio de serviços dos países participantes e das organizações internacionais serão apresentadas na área de exposição especial do Centro Nacional de Convenções da China, e uma área de exposição especial também foi montada no Shougang Park, outro local da CIFTIS, para que os países estrangeiros apresentem suas características culturais e turísticas.

Novas tecnologias, produtos e cenários relacionados a telas 3D a olho nu, direção autônoma, cultura e turismo digitais, educação inteligente, esportes inteligentes e outros campos também serão expostos durante a CIFTIS deste ano.

À medida que a China tem fortalecido o apoio ao desenvolvimento de alta qualidade do comércio de serviços, uma série de dividendos políticos está sendo rapidamente liberado, aumentando a confiança global e trazendo novas oportunidades para empresas com financiamento estrangeiro.

O mercado chinês é cheio de vitalidade, e a Schneider Electric adaptará soluções de serviços inovadoras ao mercado e assinará acordos de cooperação com parceiros locais para alcançar resultados vantajosos para todos, afirmou o vice-presidente sênior da Schneider Electric, Xu Shaofeng. Esta é a quinta vez que a empresa participa da feira de comércio de serviços.

A China está empenhada em oferecer novas oportunidades ao mundo com as novas conquistas alcançadas pela sua modernização, disse o ministro adjunto do Comércio, Tang Wenhong, acrescentando que espera-se que CIFTIS 2024 alcance resultados mais práticos, pois promoverá um alinhamento preciso em todos os aspectos.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/342126.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2505810/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road