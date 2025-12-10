Xinhua Silk Road: Conferência em reforço ao papel de profissionais qualificados acontece em Zona Franca do sul da China

PEQUIM, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma conferência dedicada ao aproveitamento do amplo contingente de talentos de Hainan para impulsionar a consolidação de seu porto de livre comércio foi realizada em Haikou, capital da província insular do sul da China, entre os dias 6 e 7 de dezembro.

Há sete anos, Hainan lançou seu plano de ação para atrair um milhão de profissionais qualificados para a província e, agora, o território tropical transformou compromissos em ações, reunindo um total de 1,03 milhão de profissionais.

A foto mostra a cerimônia de abertura do evento. (fornecida pelo organizador) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Com um sistema completo de políticas para talentos em cadeias industriais locais e plataformas de serviços integrados, um efeito de agrupamento de profissionais está em curso em Hainan, ocasionando melhorias contínuas na estrutura e na ecologia local de mão-de-obra qualificada.

Para liberar ainda mais o potencial de seu dinâmico reservatório de talentos, a província lançou, durante a conferência, uma nova campanha conclamando o contingente de um milhão de profissionais a impulsionar vigorosamente o desenvolvimento de Hainan.

No escopo da campanha, Hainan desenvolverá sistemas mais competitivos de políticas e plataformas de desenvolvimento de talentos para aprofundar a integração dos profissionais qualificados locais, da inovação e das cadeias industriais.

Durante a conferência, foram realizadas quatro sessões temáticas com foco no desenvolvimento de jovens talentos, na cooperação entre Hainan e outras localidades chinesas, incluindo a província de Guangdong, Hong Kong e Macau, na integração entre indústria e qualificação no setor de sementes e na formação de talentos para a aviação em parceria entre universidades e empresas, a fim de aprimorar o alinhamento de recursos.

Diversos programas de cooperação foram firmados durante o evento, incluindo sete projetos internacionais de cooperação em tecnologia agrícola e a parceria de formação de talentos entre o Departamento de Comércio da Província de Hainan e a Universidade de Economia e Negócios Internacionais, entre outros.

No palco principal da conferência, uma ação de recrutamento amplamente elogiada foi lançada simultaneamente à abertura do evento. Trezentas e trinta e sete entidades ofereceram 10.018 vagas de emprego, das quais quase metade prevê remuneração anual superior a 100 mil yuans. Por meio de uma plataforma de recrutamento em nuvem, o envio de currículos e o pareamento entre vagas e perfis profissionais passaram a operar 24 horas por dia, conectando de forma eficaz a demanda e a oferta de talentos na província.

Zonas de exposição primorosamente decoradas também foram montadas para representar as 18 cidades e condados locais no espaço principal do evento, além de 12 áreas funcionais que apresentaram, de forma estruturada, as oportunidades, os benefícios de políticas públicas e os recursos característicos da região.

Como um evento de alto nível, a 2ª Conferência Internacional de Intercâmbio de Talentos da China (Hainan) atraiu diversos profissionais, entre eles Chan Un Tong, diretor do Departamento de Assuntos Trabalhistas do governo da Região Administrativa Especial de Macau, para compartilhar perspectivas sobre como impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade da Zona Franca de Hainan por meio de melhores políticas e serviços voltados a talentos.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348699.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842290/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road