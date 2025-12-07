Xinhua Silk Road: Great Wall Cigar busca cooperação industrial global visitando embaixadas em Pequim

PEQUIM, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma delegação da Great Wall Cigar Factory da China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd. visitou recentemente as embaixadas de Cuba, Marrocos e Indonésia em Pequim em busca de oportunidades de cooperação industrial e expansão comercial.

Durante sua visita à embaixada cubana, a delegação se reuniu com o ministro conselheiro Igor Montero Brito. As duas partes discutiram a possível colaboração em melhoramento de tabaco, tecnologia de processamento e intercâmbio cultural. Igor Montero Brito comentou que charutos são para Cuba o que seda e porcelana são para a China, enfatizando o forte potencial de parceria.

Yu Zhijun, diretor da Great Wall Cigar Factory, contou a história da empresa, que começou em 1918, e suas técnicas especializadas de fermentação no "estilo chinês".

Em conversas com o embaixador marroquino Abdelkader El Ansari, as discussões focaram em como aproveitar as vantagens geográficas do Marrocos.

O embaixador destacou a posição de seu país como uma porta de entrada que conecta os mercados da Europa, África e Oriente Médio. Ele sugeriu que a combinação da capacidade de produção chinesa com a rede comercial do Marrocos poderia criar um centro estratégico para o processamento e distribuição de charutos aos mercados internacionais.

A delegação também se reuniu com o embaixador indonésio Djauhari Oratmangun, que destacou o grande potencial de mercado para a marca na Indonésia.

Um representante do Departamento de Negócios Internacionais da China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd. confirmou que a empresa recebeu um pedido comercial da Indonésia no mês passado, assinalando um passo importante no comércio bilateral.

Atualmente, a Great Wall Cigar detém cerca de 50% do mercado doméstico de charutos artesanais e quase 70% do segmento de alta qualidade na China. A marca exportou produtos para 28 países e regiões e atingiu avaliações elevadas em testes internacionais de degustação às cegas.

