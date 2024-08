Xinhua Silk Road: A gigante dos laticínios Mengniu lança um comercial de TV temático para torcer pelos atletas chineses nos Jogos Olímpicos de Paris

PEQUIM, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A gigante chinesa de laticínios Mengniu lançou em 26 de julho um comercial de TV temático (TVC) para torcer pelos atletas chineses que buscam seu melhor desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris.

Apresentado junto com a equipe de Zhang Yimou, o TVC destaca a superação do povo chinês, uma qualidade que também moldou a Mengniu de hoje, que não é mais uma empresa de laticínios puramente regional na China.

Nos últimos 25 anos, a empresa chinesa de laticínios não poupou esforços para evoluir e se transformou no conglomerado atual, que está entre os oito maiores gigantes do setor de laticínios do mundo, e tem produtos de nove categorias certificados pela SGS, padrão da UE.

De forma semelhante ao espírito olímpico defendido por todos os atletas do mundo, o desafio e a superação próprios, com determinação e esforço intenso, sempre foi uma busca constante da Mengniu.

Amparada pela ciência, tecnologia e inovação, a empresa chinesa de laticínios aproveitou totalmente os valores corporativos autossuperáveis na elaboração de um sistema de gerenciamento de qualidade de alto padrão e na eliminação de gargalos.

Por exemplo, a Mengniu conseguiu desenvolver probióticos adequados para o condicionamento físico dos chineses, conquistando um segundo lugar no prêmio nacional de progresso científico e tecnológico. Ela também colocou em operação uma fábrica digital inteligente no noroeste da China, cujo índice de eficiência de recursos humanos excede o de seus concorrentes globais.

Além de esverdear desertos para criar fontes de leite orgânico nas últimas décadas, a Mengniu criou 30 fábricas sustentáveis em toda a China e uma fábrica com certificação internacional de "carbono zero" para se superar ainda mais como praticante convicta do desenvolvimento sustentável.

Enquanto avançava no setor de laticínios, a Mengniu se juntou ao Programa TOP Mundial do Comitê Olímpico Internacional (COI) em 2019 para compartilhar com os atletas e consumidores do mundo todo a busca do povo chinês pela superação e pela força.

Este ano, a Mengniu realizará atividades em parceria com o COI para mostrar como as pessoas comuns honram o espírito olímpico e levará, como de costume, um grupo de jovens chineses a Paris para iluminar seus sonhos de conquistar a glória para o país.

Quando os atletas chineses estiverem competindo nas Olimpíadas de Paris, a expectativa é que o comercial de TV da Mengniu dê um novo ímpeto à busca de seus sonhos junto com os espectadores dos Jogos no mundo inteiro.

