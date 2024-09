Xinhua Silk Road: Começa a feira das lanternas em Kunshan, no leste da China, para celebrar o Festival do Meio do Outono

PEQUIM, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Quando as lanternas de grande porte que pontilham duas zonas de exposição na cidade de Kunshan, leste da China, foram acesas na sexta-feira, a cidade entrou em uma celebração espetacular do próximo Festival do Meio Outono em 17 de setembro.

A partir de 14 de setembro, sua feira de lanternas do meio do outono de 2024, dedicada a impulsionar o intercâmbio cultural e pessoal entre os compatriotas em todo o Estreito de Taiwan, está aberta ao público na Praça Huiju e na cidade de Zhouzhuang.

Foto fornecida pelo Centro de Mídia Integrado da cidade de Kunshan mostrando a área de exposição de lanternas da cidade de Zhouzhuang na cidade de Kunshan, província de Jiangsu, em 13 de setembro de 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Kunshan é uma das regiões com trocas mais frequentes através do Estreito, pois permaneceu durante anos um destino preferido para investimentos e negócios de compatriotas de Taiwan.

Com elementos relacionados ao dragão para inspirar mais pessoas a buscar passeios culturais em Kunshan, várias matrizes de lanternas temáticas foram dispostas na Praça Huiju para trazer novas experiências visuais para os visitantes com iluminação digital e tecnologias de realidade aumentada.

Na cidade de Zhouzhuang, lanternas criativas e floresta de luz digital do metaverso foram criadas para exibir costumes locais, imagens de propriedade intelectual da cultura e do turismo indígena, além dos locais históricos de Kunshan.

Por ocasião da feira das lanternas, cujas atividades temáticas se estenderão até o final de outubro, Kunshan fará apresentações artísticas, carnavais imersivos de roupas tradicionais chinesas Hanfu e outras atividades de incentivo ao consumo para expandir ainda mais os intercâmbios culturais entre os compatriotas do outro lado do estreito.

Em 13 de setembro, quando o quarto mês cultural para reforçar as comunicações culturais entre os jovens do outro lado do Estreito terminou, mais de 50 patrimônios culturais intangíveis, esportes e atividades artísticas foram lançados em muitas cidades da província de Jiangsu desde 23 de julho.

Entre os mais de 3.300 compatriotas de Taiwan que participaram dessas atividades culturais, havia mais de 2.500 jovens taiwaneses que fizeram amizade com os jovens locais por meio de aprendizado e compreensão mútuos.

Nos últimos anos, Kunshan vem aprofundando a cooperação industrial entre os dois lados do Estreito e, em 2023, a cidade lançou uma cesta de medidas para os compatriotas de Taiwan iniciarem negócios e buscarem uma carreira lá.

Na sexta-feira, um centro de serviços completo para compatriotas e empresas de Taiwan foi lançado em Kunshan para fornecer serviços completos relacionados à vida e serviços de abertura de negócios altamente eficientes, como matrícula em escolas, compra de casas, assistência médica e serviços para idosos destinados aos compatriotas de Taiwan.

