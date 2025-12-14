Xinhua Silk Road: Conferência de financiamento climático de Pearl Bay termina com resultados frutíferos

PEQUIM, 14 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência de Investimento e Financiamento Climático de Pearl Bay 2025, encerrada na quarta-feira no distrito de Nansha, em Guangzhou, capital da província de Guangdong, no sul da China, alcançou resultados frutíferos.

Uma foto tirada em 9 de dezembro de 2025 mostra o local da Conferência de Investimento e Financiamento Climático de Pearl Bay 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Com o tema "GBA Sustentável, Futuro Inteligente", a conferência reuniu participantes de governos nacionais e internacionais, setores empresariais, acadêmicos e de pesquisa para debater temas como financiamento ecológico, investimento e financiamento climático, e oportunidades de desenvolvimento da indústria de baixo carbono durante o 15º Plano Quinquenal da China (2026-2030).

Durante a conferência, foi assinado um acordo de cooperação para o reconhecimento mútuo das normas de investimento e financiamento climático na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA). A assinatura deste acordo promoverá a interconexão entre as três partes no que diz respeito a padrões de investimento e financiamento climático, dados e serviços, e estabelecerá as bases para que a GBA se torne um centro global de financiamento ambiental.

Diversas conquistas foram apresentadas, incluindo o Mecanismo de Cooperação ECF de Guangzhou Nansha; conquistas significativas em termos de fortalecimento financeiro para o "Projeto Cem, Mil e Dez Mil" de Guangdong, uma iniciativa que visa promover o desenvolvimento de alta qualidade em cem condados, mil cidades e dez mil aldeias em Guangdong; e os resultados práticos da 2ª Xinhua Credit Pearl Cup sobre Resposta às Alterações Climáticas. Esses comunicados ilustraram bem o fortalecimento mútuo entre o financiamento de projetos ecológicos e o investimento e financiamento climáticos.

2026 será o início do 15º Plano Quinquenal da China. Os participantes da conferência acreditam que a China entrou agora em um período crítico para facilitar a transformação ambiental abrangente do desenvolvimento econômico e social e realizar uma mudança qualitativa na melhoria da qualidade ecológica e ambiental.

Nesse contexto, as diretrizes para implementar o financiamento da transição na indústria de fabricação de papel da província de Guangdong e o financiamento da transição em Guangzhou foram divulgadas durante a conferência, preenchendo as lacunas em áreas relacionadas.

Também foram divulgados na conferência uma proposta para a construção de uma "Guangzhou bonita", uma diretriz sobre a divulgação de informações climáticas pelas empresas e um módulo de divulgação de informações climáticas para a plataforma de investimento e financiamento climático da GBA.

Organizada conjuntamente pelo escritório de trabalho da marca da Xinhua News Agency, pelo escritório da Xinhua News Agency em Guangdong e pelo Serviço de Informações Econômicas da China, a conferência foi realizada de 9 a 10 de dezembro, com um local sede em Nansha e locais secundários no Reino Unido, Brasil e Espanha.

