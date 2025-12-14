Xinhua Silk Road: Especialistas estrangeiros pedem maior cooperação internacional em economia azul e finanças sustentáveis

PEQUIM, 14 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Especialistas e acadêmicos da Espanha e do Brasil ofereceram insights sobre o fortalecimento da cooperação global em economia azul e finanças sustentáveis em um subfórum da Conferência de Investimento e Financiamento Climático de Pearl Bay 2025, realizada na terça-feira no distrito de Nansha, em Guangzhou, província de Guangdong, sul da China.

O subfórum, com o tema "Força do mar – Ativando o impulso do carbono azul para apoiar uma economia marinha de alta qualidade", reuniu especialistas e acadêmicos por meio da participação online para discutir caminhos para promover investimentos e financiamentos climáticos relacionados ao oceano.

Na sede secundária da Espanha, Ramón Boixados, professor visitante da ESCP Business School - Paris e professor da Associação para Gestão da Cadeia de Suprimentos (ASCM), destacou a importância estratégica do oceano como infraestrutura essencial da cadeia de suprimentos global.

María Jose García López, professora da Universidade Rei Juan Carlos e sócia da Triple Sustainability Consulting Firm, ressaltou o papel crescente das finanças sustentáveis na aceleração do desenvolvimento da economia azul.

Ela pediu o avanço de padrões unificados de finanças azuis para canalizar mais capital para a proteção dos oceanos e promover a sinergia entre o bem-estar ecológico e o crescimento econômico.

Na sede secundária do Brasil, José Ricardo dos Santos, CEO da LIDE, enfatizou que a cooperação na economia marinha é essencial para aprofundar a parceria entre a China e o Brasil.

Ele apontou o forte potencial da energia eólica offshore, bem como da pesca de alto valor, dado o rápido crescimento do comércio bilateral, e sugeriu a criação de fundos dedicados à economia oceânica para apoiar o desenvolvimento sustentável.

Hsia Hua Sheng, economista da Fundação Getulio Vargas do Brasil, disse que o mercado de capitais da China pode ajudar a promover o desenvolvimento de finanças sustentáveis no Brasil.

Os especialistas concordaram que o avanço da economia azul é vital para o desenvolvimento de alta qualidade. Eles pediram a melhoria das estruturas políticas para o financiamento do carbono azul, a inovação dos mecanismos de investimento e a mobilização de um capital social mais amplo para melhorar a proteção ecológica marinha e o uso sustentável.

Organizada conjuntamente pelo escritório de trabalho da marca da Agência de Notícias Xinhua, pelo escritório da Agência de Notícias Xinhua em Guangdong e pelo Serviço de Informação Econômica da China, a Conferência de Investimento e Financiamento Climático de Pearl Bay 2025 foi realizada de 9 a 10 de dezembro, com uma sede principal em Nansha e sedes secundárias no Reino Unido, Brasil e Espanha.

