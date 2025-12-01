Xinhua Silk Road: Descubra a China com amigos estrangeiros
Notícias fornecidas porXinhua Silk Road
01 dez, 2025, 06:17 GMT
PEQUIM, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Você quer visitar a China? Como viajar com a mesma comodidade de um cidadão local? Você pode aprender com este guia! São três residentes estrangeiros de diferentes países para mostrar a você os pagamentos por celular, o transporte e a culinária local. Venha e aprenda o atalho!
Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4
FONTE Xinhua Silk Road
Partilhar este artigo