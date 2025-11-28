Xinhua Silk Road: gigante da indústria chinesa de estanho busca expandir presença global com iniciativas inovadoras

PEQUIM, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O produtor de estanho refinado Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd., localizado no sudoeste da China, está acelerando seus passos para aprofundar sua presença no mercado global de estanho com um crescimento impulsionado pela inovação.

Após esforços de mais de um século, o gigante chinês do setor de estanho construiu uma cadeia industrial completa que abrange mineração, processamento, fundição, materiais e produtos químicos de estanho e reciclagem relacionada, tornando-se o maior produtor mundial de estanho refinado nas últimas duas décadas.

A foto mostra uma vista panorâmica da unidade industrial de estanho pertencente à Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd. (Fonte: Yunnan Tin Group (Holding) Co., Ltd.) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Atualmente, os produtos e materiais da empresa são amplamente utilizados na aviação, na comunicação 5G, em baterias FV e em chips semicondutores, permitindo-lhe consolidar uma posição sólida no setor global de estanho.

Entre 2021 e 2025, a empresa estabeleceu o padrão industrial "4+2", no qual matérias-primas de metais não ferrosos, cadeia de suprimentos e logística, novos materiais e processamento avançado, além da gestão de ativos e indústrias de apoio, sustentaram conjuntamente o núcleo de seus negócios, juntamente com plataformas de inovação científica-tecnológica e de cultivo de talentos.

Sun Yong, presidente do Yunnan Tin Group, afirmou que esse padrão industrial não apenas fortaleceu as vantagens já existentes da empresa, mas também estabeleceu uma base sólida para áreas voltadas ao futuro. Desde 2021, a empresa incubou mais 17 plataformas e entidades de inovação em nível estadual e provincial.

Uma ampla gama de tecnologias inovadoras surgiu, incluindo aquelas que superam gargalos em soldas de alto desempenho, fluxos de soldagem, materiais-alvo de ITO e materiais de alta pureza para semicondutores.

Para os próximos cinco anos, o Yunnan Tin Group definiu um plano de desenvolvimento sob o qual será realizada uma campanha especial para aprimorar sua competitividade no setor de materiais de médio e alto padrão, destacou Sun.

Em vez de avanços isolados, a empresa busca vantagens sistemáticas e atualmente está se direcionando para a criação de valor impulsionada pela inovação, segundo Sun.

Na nova era, aproveitar uma perspectiva global para conquistar o futuro, participar da cooperação da Iniciativa Belt and Road e acelerar a expansão internacional são todos esforços realizados pelo Yunnan Tin Group para ampliar sua presença mundial.

Sun destacou três prioridades nesse sentido: cooperação voltada para a abertura para estabelecer um layout industrial globalizado; adesão ao desenvolvimento ecológico, incluindo a criação de minas sustentáveis, produção limpa e economia circular; e a construção de uma imagem de marca pautada pela qualidade.

Com objetivos claros e produtos de qualidade premium, o Yunnan Tin Group está determinado a se tornar um fornecedor de destaque de soluções completas para os setores globais de estanho e índio, acrescentou Sun.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348509.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834011/19380375e154471ca1085b40d4308434.jpg

FONTE Xinhua Silk Road