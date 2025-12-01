Xinhua Silk Road : Découvrir la Chine avec des amis étrangers
BEIJING, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vous souhaitez visiter la Chine ? Comment voyager aussi facilement qu'un résident local ? Ce guide peut vous être utile ! Trois résidents étrangers originaires de différents pays vous feront découvrir les paiements par téléphone portable, les transports et la cuisine locale. Venez prendre le raccourci !
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348542.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4
