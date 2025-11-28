Xinhua Silk Road: Hainan sediará conferência de intercâmbio de talentos em dezembro

PEQUIM, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A segunda Conferência Internacional de Intercâmbio de Talentos da China (Hainan) será realizada em Haikou, capital da província de Hainan, no sul da China, de 6 a 7 de dezembro, anunciaram as autoridades locais na terça-feira.

Com o tema "Apoiar as operações especiais alfandegárias e construir conjuntamente um centro de talentos", o evento será o maior de intercâmbio de talentos já realizado em Hainan, ocorrendo pouco antes do lançamento completo das operações especiais alfandegárias em toda a ilha, no dia 18 de dezembro. A conferência também coincide com o último ano do Plano de Ação de Recrutamento de Um Milhão de Talentos da província.

Zhang Yuhui, chefe do departamento de gestão de talentos da província de Hainan, afirmou que realizar a conferência neste momento crítico demonstra a determinação de Hainan em construir um centro de talentos e inovação tecnológica, além de aprimorar suas políticas de talentos abertas e flexíveis.

De acordo com seus organizadores, a conferência terá foco em três áreas: apresentar conquistas, promover integração e ampliar a cooperação. Serão divulgados os principais resultados do plano de ação, destacadas as contribuições profissionais para o desenvolvimento do Porto de Livre Comércio (PLC) e delineadas as direções futuras das políticas.

O evento estabelecerá plataformas de intercâmbio para setores essenciais como melhoramento de sementes, tecnologia de águas profundas, aeroespacial, economia digital e desenvolvimento ecológico e de baixo carbono, facilitando o diálogo, o compartilhamento de conhecimento e a comercialização de resultados de pesquisa para promover uma integração mais profunda entre talento e indústria.

Aproveitando as vantagens ecológicas únicas de Hainan e o marco regulatório do PLC, a conferência também promoverá uma cooperação mais profunda com a Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e outras regiões, por meio do recrutamento coordenado de talentos, alinhamento de políticas e compartilhamento de recursos.

Zhang observou que a conferência deste ano contará com participação de alto nível e uma forte integração entre diferentes setores, além de ter uma perspectiva internacional. Altos funcionários, especialistas de destaque em diversas áreas e representantes de organizações internacionais e corporações multinacionais estão programados para participar.

Uma série de atividades, incluindo palestras, sessões de aproximação entre setores e eventos de recrutamento, fomentará a cooperação entre parques industriais estratégicos e profissionais qualificados. A conferência também utilizará canais de comunicação multilíngues para ampliar seu alcance global e fortalecer a capacidade de Hainan de atrair talentos de todo o mundo.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348500.html

FONTE Xinhua Silk Road