Xinhua Silk Road: Equipe de mídia estrangeira elogia o "milagre verde" criado pela Shendong Coal no noroeste da China

PEQUIM, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Uma equipe composta por representantes de vários meios de comunicação estrangeiros reconhecidos visitou o Shendong Coal Group do CHN Energy Investment Group no noroeste da China em 14 de setembro.

Durante a visita, os representantes da imprensa estrangeira elogiaram a prática e a inovação da Shendong Coal no desenvolvimento inteligente e verde, elogiando a empresa como "pioneira no desenvolvimento verde inteligente" na indústria global de carvão.

image

Atualmente, a Shendong Coal tem 13 minas modernas, seguras e eficientes. Ela inaugurou a primeira mina de carvão da China com uma capacidade única de 200 milhões de toneladas e formou conjuntos de minas de carvão com capacidade de dez milhões de toneladas.

Gao Huiwu, alto executivo da Shendong Coal, apresentou as metas de desenvolvimento da mina de carvão inteligente "0587" da empresa e seus resultados em operações não tripuladas. A aplicação de minas inteligentes não resultou apenas no aumento da eficiência da produção, mas também ajudou a garantir a segurança.

Isaura Diez Millan, jornalista da Agência de Notícias Latino-Americana, disse que esta empresa mudou totalmente sua percepção anterior das minas de carvão chinesas como lugares perigosos.

Os dados de produção em tempo real das minas de carvão são exibidos no painel eletrônico do centro de controle inteligente da mina de carvão de Daliuta, enquanto dois assentos de cápsula espacial de alta tecnologia atraíram bastante a atenção dos visitantes. O nível de inteligência na Shendong Coal é impressionante, disse Jose Luis Barcelo Mezquita, presidente da Financial World, um grupo de mídia financeira espanhol.

A área de subsidência da mineração de carvão de Halagou, na cidade de Daliuta, costumava ser uma área desértica, mas agora foi transformada pela Shendong Coal em uma área de demonstração ecológica por meio de restauração abrangente e estabeleceu um modo de desenvolvimento com plantio de florestas econômicas de espinheiro-marítimo e produção industrial. A equipe da Shendong Coal apresentou aos representantes da mídia estrangeira o modelo de gerenciamento ecológico da empresa.

"Este modelo atinge um equilíbrio entre ganhos econômicos e benefícios ecológicos, tornando-se um modelo para empresas de todo o mundo", comentou Naveed Hussain, editor-chefe do Express Tribune no Paquistão.

A Romênia também possui abundantes reservas de carvão, mas também está passando por uma transição energética. As práticas de desenvolvimento inteligente e verde da Shendong Coal servem como referência para a transformação e atualização do setor global de carvão, disse Stefan Radeanu, diretor editorial da Curierul National na Romênia.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/342156.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508308/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road