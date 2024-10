Xinhua Silk Road: O fabricante chinês de baijiu Wuliangye faz uma turnê global de intercâmbio cultural que passa pela Itália, França e Áustria

PEQUIM, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Wuliangye, fabricante chinesa de baijiu, levou sua "Harmony Global Tour" para a Europa, promovendo intercâmbios culturais, exposições de arte e outras atividades na Itália, França e Áustria, de 16 a 25 de setembro, no intuito de compartilhar sua cultura de baijiu caracterizada pela "harmonia e beleza".

pic

Em meados de setembro, a Wuliangye participou da comemoração do 75º aniversário da fundação da República Popular da China realizada pela comunidade chinesa no exterior, em Milão, e do banquete noturno de recepção do Festival do Meio Outono na Itália. Como parceira de mais alto nível e marca de baijiu designada para o evento, a Wuliangye forneceu bolinhos da lua personalizados e o coquetel "Wugroni", que usa o baijiu de aroma forte de 40 graus da Wuliangye como licor de base, estimulando a amizade entre a China e a Itália com as misturas sutis das artes gastronômicas oriental e ocidental.

A Wuliangye firmou parceria com empresas e organizações italianas. Mais uma vez, ela se uniu ao grupo italiano de bebidas espirituosas Campari Group para promover o coquetel "Wugroni" em todo o mundo e promoveu intercâmbios intensivos com a marca italiana de moda de luxo Bulgari e com a escola particular de design Istituto Europeo di Design (IED) para explorar em conjunto a possibilidade de cooperação.

Na França, a Wuliangye celebrou um acordo de parceria com o Guia Michelin e tornou-se um Parceiro Global desse guia. Nesse acordo, as duas partes criarão em conjunto um sabor excepcional para os clientes do mundo todo, combinando o baijiu com a culinária de uma forma inovadora.

O fabricante chinês de baijiu organizou uma exposição de obras de arte sino-francesa no Museu de Artes Decorativas (Musée des Arts Décoratifs) na ala oeste do Museu do Louvre, em Paris, em comemoração ao 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a França e ao Ano da Cultura e do Turismo Sino-Francês. Foram exibidas obras dos principais artistas chineses e franceses nas áreas de pintura, escultura e caligrafia, contando histórias de aprendizado cultural internacional mútuo.

A Wuliangye também participou de atividades de promoção e intercâmbio econômico e comercial entre a China (Sichuan) e a Áustria e entre a China (Sichuan) e a França como um dos representantes da província de Sichuan, no sudoeste chinês.

A Wuliangye lançou a "Harmony Global Tour" em 2023, com o intuito de compartilhar com o mundo a cultura chinesa do baijiu, além de promover o intercâmbio e a coexistência harmoniosa entre diferentes civilizações por meio de eventos culturais, artísticos e de moda.

