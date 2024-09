Xinhua Silk Road : Wuliangye, le fabricant chinois de baijiu participe à une tournée mondiale d'échanges culturels en Italie, en France et en Autriche

PÉKIN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de baijiu Wuliangye a poursuivi en Europe sa « Tournée mondiale de l'harmonie », en organisant des échanges culturels, des expositions d'art et d'autres activités en Italie, en France et en Autriche du 16 au 25 septembre, afin de partager sa culture du baijiu caractérisée par « l'harmonie et la beauté ».

pic

À la mi-septembre, Wuliangye a participé à la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine par la communauté chinoise d'outre-mer de Milan et au banquet de réception de la fête de la mi-automne en Italie. En tant que partenaire de haut niveau et marque de baijiu désignée pour l'événement, Wuliangye a fourni des gâteaux de lune personnalisés et le cocktail « Wugroni » qui utilise le baijiu à 40 degrés de Wuliangye à l'arôme puissant comme liqueur de base, renforçant ainsi l'amitié entre la Chine et l'Italie grâce à un mélange subtil d'art culinaire oriental et occidental.

Wuliangye a formé des partenariats avec des entreprises et des organisations italiennes. Elle s'est à nouveau associée au groupe italien de spiritueux Campari Group pour promouvoir le cocktail « Wugroni » dans le monde entier et a procédé à des échanges approfondis avec la marque italienne de mode de luxe Bulgari et l'école privée de design Istituto Europeo di Design (IED) afin d'explorer conjointement les possibilités de coopération.

En France, Wuliangye a signé un accord de partenariat avec le Guide Michelin et est devenu un partenaire mondial du Guide Michelin. En vertu de cet accord, les deux parties créeront ensemble des saveurs exceptionnelles pour les convives du monde entier en créant des mariages innovants entre le baijiu et diverses cuisines.

Le fabricant chinois de baijiu a organisé une exposition d'œuvres d'art Chine-France au musée des Arts décoratifs de l'aile ouest du musée du Louvre à Paris pour commémorer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et l'année de la culture et du tourisme Chine-France. Les œuvres des meilleurs artistes chinois et français dans les domaines de la peinture, de la sculpture et de la calligraphie ont été présentées, racontant l'histoire de l'apprentissage culturel mutuel transfrontalier.

Wuliangye a également participé à des activités de promotion et d'échanges économiques et commerciaux entre la Chine (Sichuan) et l'Autriche et entre la Chine (Sichuan) et la France en tant que représentant de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

Wuliangye a lancé la « Tournée mondiale de l'harmonie » en 2023, dans le but de partager la culture chinoise du baijiu avec le monde entier et de promouvoir les échanges et la coexistence harmonieuse de différentes civilisations par le biais d'événements culturels, artistiques et de mode.

