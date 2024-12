Xinhua Silk Road: Pien Tze Huang estimula a globalização da MTC

BEIJING, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co., Ltd., empresa de medicina tradicional chinesa (MTC) sediada em Fujian, tem se esforçado para expandir seus mercados no exterior, aumentando a influência da MTC em regiões como o Sudeste Asiático e a Europa.

Comprometida em aprofundar os intercâmbios e a cooperação internacionais para aumentar o reconhecimento mundial da Pien Tze Huang e contribuir para a globalização do setor de MTC, a empresa fez muitas inovações.

A empresa abriu uma farmácia de medicina tradicional chinesa em Macau, incentivando os distribuidores estrangeiros a abrir balcões da Pien Tze Huang para oferecer melhores produtos e serviços aos consumidores locais, aumentar ainda mais a influência da Pien Tze Huang no exterior e consolidar e expandir o mercado de seus produtos no exterior. A farmácia também se tornou um centro de promoção da cultura da medicina tradicional chinesa.

Atualmente, os produtos da Pien Tze Huang estão disponíveis em Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia, Canadá e outros países e regiões. Este ano, ela foi selecionada como uma das marcas chinesas favoritas entre os estrangeiros durante os eventos do China Brand Day (Dia da Marca da China) de 2024.

FONTE Xinhua Silk Road