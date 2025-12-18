Xinhua Silk Road: Quanzhou forma conexões globais através de seu patrimônio vivo

PEQUIM, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Outrora considerada por Marco Polo como um "grande porto oriental" repleto de comerciantes e mercadorias, Quanzhou, uma cidade patrimônio mundial na província de Fujian, no sudeste da China, continua conquistando os visitantes com seu patrimônio vivo, sua vida urbana vibrante e sua abertura permanente.

A foto mostra um turista estrangeiro fotografando um folheto turístico no centro de atendimento ao turista em Quanzhou. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em 2024, Quanzhou recebeu a visita de mais de 100 milhões de turistas, um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior. Os viajantes não vêm apenas para conhecer a história, mas também desejam vivenciar uma cidade onde a vida cotidiana e o legado cultural permanecem intimamente entrelaçados.

Desde a gelatina de tusun, feita com vermes marinhos costeiros, até aos rolinhos primavera festivos conhecidos como runbing, a culinária de Quanzhou reflete suas tradições marítimas e costumes folclóricos.

Em 31 de outubro, ela foi designada "Cidade Criativa da Gastronomia" pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Com uma área de pouco mais de seis quilômetros quadrados, a cidade antiga de Quanzhou continua a ser o lar de gerações de moradores. As autoridades locais adotaram uma abordagem de "micro-renovação", preservando os bairros originais e, ao mesmo tempo, melhorando as condições de vida e o acesso dos visitantes.

O patrimônio cultural imaterial é outro destaque. Quanzhou também é considerada o berço de óperas chinesas tradicionais, como a Ópera Liyuan, a Ópera Gaojia e o teatro de marionetes. As apresentações no Teatro de Marionetas de Quanzhou costumam esgotar em poucos minutos, atraindo público de todo o país. Muitos jovens artistas entraram para as companhias, garantindo a vitalidade dessas formas de arte.

No vilarejo de Xunpu, o costume local de usar elaborados cocares florais viralizou em todo o país, enquanto as casas feitas de conchas de ostras são testemunhas do comércio marítimo secular.

Hoje, Quanzhou é o lar de milhares de comerciantes estrangeiros que trabalham com têxteis, comércio convencional e comércio eletrônico. Com a melhoria dos serviços em diversos idiomas e a facilitação da obtenção de vistos, a cidade está recebendo um número crescente de visitantes internacionais, revivendo mais uma vez seu papel como porto global de intercâmbio cultural.

