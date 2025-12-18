Xinhua Silk Road: Festival anual de cultura popular com temática vinícola é realizado na província de Jiangxi, no leste da China

PEQUIM, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Começou no dia 4 de dezembro o festival de cultura popular com temática vinícola da cidade de Mengshan, na província de Jiangxi, no leste da China, proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva na cultura, vinhos e culinária locais.

A foto mostra visitantes degustando vinho local no festival anual de cultura realizado na cidade de Mengshan, na província de Jiangxi, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante o evento, os visitantes foram convidados a participar de várias atividades interativas, incluindo arremesso de argolas, confecção de Maci (um bolo de arroz com glúten), caligrafia, quebra de taças de vinho, partida de Touhu (jogo em que o vencedor é decidido pelo número de flechas lançadas em um pote distante) e uma competição de vinhos.

O evento, que já está na sexta edição, atraiu um grande número de visitantes para desfrutar das atividades culturais e degustar os excelentes vinhos e pratos locais.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348815.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847367/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road