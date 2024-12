Xinhua Silk Road: Relatório de Avaliação sobre os Serviços da Linha Direta e a Eficácia da Governança em Cidades Globais publicado em Pequim na quarta-feira.

PEQUIM, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Relatório de Avaliação sobre os Serviços da Linha Direta e a Eficácia da Governança em Cidades Globais (2024) foi divulgado no Fórum 2024 de Pequim sobre Resposta Rápida a Reclamações do Público realizado em Pequim na quarta-feira.

O relatório avalia cientificamente 20 cidades representativas no mundo, fornecendo um resumo abrangente sobre a experiência operacional e modelos de linhas diretas em cidades no mundo todo, de uma perspectiva internacional.

A foto mostra o Relatório de Avaliação sobre os Serviços da Linha Direta e a Eficácia da Governança em Cidades Globais (2024) divulgado no Fórum 2024 de Beijing sobre Resposta Rápida a Reclamações do Público realizado em Pequim em 18 de dezembro de 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Os especialistas do setor acreditam que o relatório fornece uma análise sistemática das trajetórias e tendências das linhas diretas das cidades, mostrando uma estrutura pioneira baseada em governança que oferece uma avaliação panorâmica de seus serviços e efetividade da governança.

Após uma seleção inicial de mais de 200 cidades, o relatório identificou 20 cidades representativas para a avaliação, levando em consideração influência global, tamanho da população, representatividade regional etc.

Em termos de governança, o relatório se concentra em quatro indicadores primários, incluindo governança de processos, governança colaborativa, governança inteligente e governança responsiva, com um total de 10 indicadores secundários e 24 indicadores terciários.

Nos últimos anos, as linhas diretas de cidades como o 12345 de Pequim integraram-se profundamente à governança de cidades em vários campos e cenários. Desde 2019, o impulso inovador de Pequim por respostas rápidas a reclamações do público criou um modelo de governança caracterizado por feedback abrangente, serviços de amplo alcance, gestão de ciclo fechado e ampla participação cidadã. Essa iniciativa foi pioneira de um caminho chinês próprio para a governança urbana moderna, e contribuiu com um "modelo de Pequim" e uma "solução chinesa" para a onda global de governança de cidades impulsionada por linhas diretas.

Enquanto isso, as linhas diretas de serviços governamentais em todo o mundo exibiram trajetórias de desenvolvimento diversificadas. Em cidades como Nova York, São Franciso e Toronto, 311 linhas diretas consolidam os serviços municipais em plataformas unificadas, oferecendo um acesso de um único ponto aos serviços, aliviando a pressão nas linhas diretas de emergência do 911 e melhorando a eficiência dos serviços.

Os especialistas em geral concordam que o desenvolvimento inovador das linhas diretas de cidades no mundo é oportuno, mas os desafios persistem à medida que entram em uma nova fase de crescimento. Problemas como posicionamento incerto de funções, mineração insuficiente do valor de dados, confusão acerca de aplicações inteligentes e a necessidade de maior efetividade de governança surgiram como desafios significativos. O relatório responde a esses desafios de uma perspectiva global, e propõe soluções para abordar esses problemas urgentes.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/343618.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583974/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road