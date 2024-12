Xinhua Silk Road: Der Evaluierungsbericht über die weltweiten städtischen Hotline-Dienste und die Wirksamkeit der Verwaltung wurde am Mittwoch in Beijing veröffentlicht.

BEIJING, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Evaluierungsbericht über die weltweiten städtischen Hotline-Dienste und die Wirksamkeit der Verwaltung (2024) wurde auf dem Beijing Forum zum Thema „Swift response to public complaints" (Schnelle Reaktion auf öffentliche Beschwerden) am Mittwoch in Beijing veröffentlicht.

Der Bericht wertet 20 repräsentative Städte auf der ganzen Welt wissenschaftlich aus und bietet eine umfassende Zusammenfassung der operativen Erfahrungen und Modelle der weltweiten City-Hotlines aus internationaler Sicht.

Photo shows the Evaluation Report on Worldwide City Hotline Services and Governance Effectiveness (2024) published at the 2024 Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints held in Beijing, December 18, 2024.

Branchenexperten sind der Meinung, dass der Bericht eine systematische Analyse der Entwicklung und der Trends bei den weltweiten städtischen Hotlines liefert und damit den Weg für eine umfassende Bewertung der Dienstleistungen und der Effizienz der Verwaltung ebnet.

In dem Bericht wurden nach einer ersten Auswahl von über 200 Städten 20 repräsentative Städte für die Bewertung ausgewählt, wobei der globale Einfluss, die Bevölkerungszahl, die regionale Repräsentativität usw. berücksichtigt wurden.

In Bezug auf die Verwaltung konzentriert sich der Bericht auf vier Hauptindikatoren, darunter Prozessverwaltung, kollaborative Verwaltung, intelligente Verwaltung und reaktionsfähige Verwaltung, mit insgesamt 10 Sekundärindikatoren und 24 Tertiärindikatoren.

In den letzten Jahren haben sich städtische Hotlines wie die 12345-Hotline in Beijing in verschiedenen Bereichen und Szenarien tief in die Stadtverwaltung integriert. Seit 2019 hat Beijings innovativer Vorstoß für eine rasche Reaktion auf öffentliche Beschwerden ein Verwaltungsmodell geschaffen, das sich durch umfassendes Feedback, weitreichende Dienstleistungen, ein geschlossenes Management und eine breite Bürgerbeteiligung auszeichnet. Diese Initiative hat einen einzigartigen chinesischen Weg zu einer modernen Stadtverwaltung beschritten und ein „Beijinger Modell" und eine „chinesische Lösung" für die globale Welle der Hotline-gesteuerten Stadtverwaltung geschaffen.

Inzwischen haben sich die staatlichen Service-Hotlines weltweit unterschiedlich entwickelt. In Städten wie New York, San Francisco und Toronto bündeln die 311-Hotlines die kommunalen Dienste auf einheitlichen Plattformen und bieten so einen zentralen Zugang zu den Diensten, entlasten die Notrufzentralen und verbessern die Effizienz der Dienste.

Die Experten sind sich im Allgemeinen einig, dass die innovative Entwicklung der weltweiten städtischen Hotlines zur rechten Zeit kommt, aber es gibt noch Herausforderungen, da sie in eine neue Wachstumsphase eingetreten sind. Probleme wie eine unklare Rollenverteilung, eine unzureichende Gewinnung von Datenwerten, Unklarheiten im Zusammenhang mit intelligenten Anwendungen und die Notwendigkeit einer effizienteren Verwaltung haben sich als große Herausforderungen erwiesen. Der Bericht geht auf diese Herausforderungen aus einer globalen Perspektive ein und schlägt Lösungen vor, um diese drängenden Probleme anzugehen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343618.html

