Xinhua Silk Road: Seraphim fornece módulos solares de 776 MW para SW. Yunnan, na China, deve impulsionar o desenvolvimento de energia sustentável

PEQUIM, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Fabricante líder mundial de produtos solares, a Seraphim anunciou recentemente seu portfólio de projeto solar fotovoltaico de alta eficiência de 776 MW sob construção na província de Yunnan, no sudoeste da China.

Foto mostra vista panorâmica do projeto solar FV da Seraphim na província de Yunnan, no sudoeste da China (Fornecida pela Seraphim) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Abrangendo seis subprojetos espalhados por Chuxiong, Lincang, Qujing e Guangnan em Yunnan, o projeto progrediu substancialmente desde seu início no fim de 2023. Dois dos subprojetos já foram concluídos, com os outros quatro sob construção ativa. Assim que for concluído, o projeto deve fornecer 1,3 TWh de energia sustentável à rede local anualmente, mostrando um comprometimento robusto à energia sustentável.

Notavelmente, todos os módulos FV aplicados no projeto são módulos bifaciais Seco de 182 mm da Seraphim. Ao integrar tecnologias de barramento múltiplo, encapsulação de alta densidade e meia-célula, a série da Seco de módulos bifaciais de 182 mm permite uma taxa de conversão de energia de mais de 21,3%, um ganho de geração de energia na parte traseira de 10 a 30 por cento, e transporte confiável.

Polaris Li, presidente da Seraphim, enfatizou a importância estratégica de Yunnan para a empresa e demonstrou confiança em sua contribuição contínua com os objetivos de energia sustentável da província. A Seraphim superou seus competidores e tornou-se o fornecedor principal desse projeto em Yunnan, demonstrando mais uma vez sua força líder do setor e valor da marca.

Nesse mês de maio, a Seraphim colocou em operação uma nova base de produção no condado de Guangnan, em Yunnan, com uma capacidade planejada de produção de 1 GW, destacando ainda mais o compromisso da empresa em apoiar o desenvolvimento de alta qualidade do setor FV de Yunnan.

No futuro, a Seraphim promoverá a implementação de mais projetos de energia sustentável em Yunnan para ajudar a província a se tornar uma potência em energia verde, de acordo com Polaris.

A Seraphim foi reconhecida como fabricante de módulos solares de nível 1 pela BloombergNEF por uma década e ganhou o prêmio de Top Performer da PV Evolution Labs em várias ocasiões. Sua presença global, com produtos implantados em mais de 120 países, consolida sua posição como líder no mercado de energia solar.

