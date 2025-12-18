Xinhua Silk Road: NE. Cidade chinesa do gelo celebra a abertura de um paraíso congelado nesta quarta-feira

PEQUIM, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com a chegada do frio do inverno, o 27º Harbin Ice-Snow World, um megaparque de elaboradas esculturas de gelo e neve, edificações e entretenimento, foi inaugurado na manhã de quarta-feira.

Localizada na "cidade do gelo" de Harbin, no nordeste da China, a edição deste ano, com um volume recorde histórico de 400.000 metros cúbicos de gelo e neve, oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar todo o potencial de um vasto paraíso gelado.

A foto mostra a vista noturna do 27º Mundo de Gelo e Neve de Harbin. (Fornecido por Harbin Ice-Snow World) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O Harbin Ice-Snow World, que cobre uma área de até 1,2 milhão de metros quadrados, recebeu os turistas com apresentações de tambores, danças de boas-vindas e os brindes da "lata de gelo do primeiro dia", reforçando a atmosfera animada do local.

Além do uso historicamente elevado de gelo e neve, a edição deste ano também representa uma interação entre o "estilo internacional" e a cultura chinesa, afirmou Guo Hongwei, presidente da Harbin Ice and Snow World Co., Ltd.

Construções de gelo, como a Torre do Grou Amarelo feita de gelo, uma réplica do tradicional ponto turístico de mesmo nome em Wuhan, no centro da China, transbordam beleza arquitetônica oriental.

Outras atrações, incluindo o "Manneken Pis" de gelo, semelhante ao marco urbano de Bruxelas, na Bélgica, atestam os laços amistosos entre a China e a Bélgica, além de um complexo cênico de gelo em estilo barroco chinês no parque.

Os amantes do inverno também podem desfrutar das opções de entretenimento aprimoradas, que incluem o superescorregador de gelo, composto por 24 pistas, a roda-gigante de 120 metros de altura, equipamentos interativos com tecnologia de IA e flores congeladas.

Em uma pista de dança ao ar livre, "Brother Left and Right", apresentador que ganhou esse apelido no "Dream Stage" do parque, acompanhou os visitantes com atividades interativas de canto e dança. O grande espetáculo de fantasia Chariot of Valor proporcionou ao público um novo banquete visual e sonoro.

Com uma cúpula inflável recém-construída que cobre 5.000 metros quadrados, os visitantes podem fazer refeições e descansar no "castelo quente" durante os dias de inverno. Viajantes estrangeiros podem reservar ingressos facilmente utilizando passaporte e meios de pagamento internacionais. O parque também oferece serviços de guia turístico multilíngue.

Como um retrato em miniatura da crescente economia chinesa do gelo e da neve, o parque está recebendo visitantes de todo o mundo para explorar conjuntamente o carnaval gelado em Harbin, afirmou Guo.

