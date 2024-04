Xinhua Silk Road: Zoomlion Access busca desenvolvimento de alta qualidade com inovação no setor de máquinas de trabalho aéreo

BEIJING, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion, principal fabricante de equipamentos de alta tecnologia da China, divulgou recentemente um relatório anual, gabando-se de que a receita de seu setor de máquinas de trabalho aéreo ultrapassou 5 bilhões de yuans, principalmente de sua subsidiária Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (Zoomlion Access).

A foto mostra que um cliente observa vários tipos de elevadores no Zoomlion Access Intelligent Manufacturing Park. A foto mostra a unidade de fabricação inteligente da Zoomlion Access.

Desde que entrou no setor de máquinas para trabalhos aéreos pela primeira vez, em outubro de 2018, a Zoomlion Access aumentou sua receita operacional de zero para mais de 5 bilhões de yuans em apenas seis anos, tornando-se um dos três principais fabricantes na China e o sexto globalmente no setor de máquinas para trabalhos aéreos.

Em 2019, a empresa lançou um elevador tipo tesoura movido a íons de lítio e continuamente rompeu com as principais tecnologias movidas a eletricidade. Em seguida, introduziu mais de 100 novos produtos de energia com uma taxa de vendas de mais de 90%, superando as marcas europeias e americanas.

A linha de produtos de maquinário de trabalho aéreo da empresa abrange alturas de trabalho de 4 a 72 metros, incluindo os elevadores de lança de maior alcance do mundo, impulsionando o setor em direção ao alcance ultra-alto e ao desenvolvimento inteligente.

Até o final de março deste ano, a Zoomlion Access obteve 231 patentes, incluindo 69 patentes de invenção, 103 patentes de modelo de utilidade e 59 patentes de design. Ela também adquiriu 9 direitos autorais de software de computador.

Ao integrar profundamente tecnologias modernas, como a inteligência artificial e a Internet das Coisas, a empresa possibilitou o diagnóstico inteligente de falhas e funções de aviso de segurança em seus produtos, aumentando a conveniência e a segurança operacional.

Seus produtos não são apenas populares no mercado doméstico, mas também são exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, alcançando um avanço para as marcas chinesas nos mercados europeu e americano.

A empresa implementou medidas como a energia fotovoltaica no telhado e zero emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC) nos processos de pintura, realizando economia de energia e redução de emissões no processo de produção e fabricação verde.

A Zoomlion Access continuará promovendo a inovação científica e tecnológica, expandindo os cenários de aplicação e impulsionando o desenvolvimento de máquinas de trabalho aéreo para uma transformação inteligente e ecológica.

