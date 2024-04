Xinhua Silk Road: Zoomlion Access setzt mit Innovationen im Bereich der Hubarbeitsbühnen auf hochwertige Entwicklung

BEIJING, 12. April 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion, Chinas führender Hersteller von Hightech-Ausrüstung, hat vor kurzem einen Jahresbericht veröffentlicht, in dem er angibt, dass der Umsatz im Bereich der Sparte der Hubarbeitsbühnen mehr als 5 Milliarden Yuan beträgt, hauptsächlich getragen von seiner Tochtergesellschaft Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (Zoomlion Access).

Seit dem erstmaligen Einstieg in den Sektor der Hubarbeitsbühnenmaschinen im Oktober 2018 hat Zoomlion Access sein Betriebsergebnis in nur sechs Jahren von null auf über 5 Milliarden Yuan gesteigert und ist zu einem der drei größten Hersteller in China und dem sechstgrößten weltweit im Sektor der Hubarbeitsbühnen geworden.

Im Jahr 2019 brachte das Unternehmen eine Scherenhebebühne mit Lithium-Ionen-Antrieb auf den Markt und setzte sich kontinuierlich im Bereich der elektrisch betriebenen Technologien durch. Danach führte es über 100 neue Energieprodukte ein, die mit einer Verkaufsquote von über 90 Prozent die europäischen und amerikanischen Marken übertrafen.

Die Produktpalette des Unternehmens an Hubarbeitsbühnen deckt Arbeitshöhen von 4 bis 72 Metern ab, einschließlich der weltweit höchstgelegenen Auslegerarbeitsbühnen, die die Branche in Richtung ultrahohe Reichweite und intelligente Entwicklung vorantreiben.

Bis Ende März dieses Jahres hat Zoomlion Access 231 Patente erhalten, darunter 69 Erfindungspatente, 103 Gebrauchsmusterpatente und 59 Geschmacksmusterpatente. Außerdem hat das Unternehmen 9 Urheberrechte für Computersoftware erworben.

Durch die tiefgreifende Integration moderner Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge hat das Unternehmen intelligente Fehlerdiagnose- und Sicherheitswarnfunktionen in seine Produkte integriert, die den Bedienkomfort und die Sicherheit erhöhen.

Seine Produkte sind nicht nur auf dem heimischen Markt beliebt, sondern werden auch in über 100 Länder und Regionen weltweit exportiert, wodurch chinesischen Marken der Durchbruch auf dem europäischen und amerikanischen Markt gelungen ist.

Das Unternehmen hat Maßnahmen wie die Photovoltaikanlage auf dem Dach und den Verzicht auf flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic CompoundVOC) bei den Lackierprozessen umgesetzt, um Energieeinsparungen und Emissionsreduzierungen im Produktionsprozess und bei der umweltfreundlichen Herstellung zu erreichen.

Zoomlion Access wird weiterhin wissenschaftliche Innovationen fördern, die Anwendungsszenarien erweitern und die Entwicklung von Arbeitsmaschinen für die Luftfahrt auf dem Weg zu einer intelligenten und umweltfreundlichen Transformation vorantreiben.

