Yakima Chief Hops apresenta extrato inovador de lúpulo com alto teor de óleo para intensificar o perfil de aroma da cerveja

YAKIMA, WASHINGTON, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Yakima Chief Hops (YCH), fornecedora global de lúpulo de propriedade de produtores, anuncia com orgulho o lançamento do HyperBoost™! Anteriormente conhecido como YCH 701 Trial, o HyperBoost™ é a mais recente inovação do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da YCH. Projetado para despejar facilmente o fermentador como uma adição de lúpulo seco, o HyperBoost™ se destaca na amplificação do aroma do lúpulo e no aumento do rendimento final da cerveja. Pode ser usado em qualquer lugar onde os grânulos são normalmente usados, incluindo aplicações de lado frio.

A gerente técnica de marketing Tessa Schilaty também administra o FWD, um novo programa da YCH e da Yakima Chief Ranches (YCR) que envolve cervejarias parceiras na experimentação de produtos inovadores. A coorte inaugural de 68 cervejarias localizadas em 21 países diferentes recebeu o HyperBoost™ como seu primeiro produto de teste. "Foi exaustivamente testado por nossos parceiros cervejeiros. O feedback positivo confirma que conseguimos algo excepcional", diz Schilaty sobre seu trabalho direto com cervejarias testando o HyperBoost™ em diferentes aplicações. Ela acrescenta: "O HyperBoost™ é um dos lançamentos de produtos mais empolgantes em que trabalhei. Ele preenche uma necessidade tão importante na indústria agora – um produto que pode aumentar o rendimento da cerveja e melhorar o sabor."

Concentrado em 40-70% de óleo através de uma técnica de extração de CO 2 supercrítica inventiva, o HyperBoost™ fornece uma alta concentração de compostos sobreviventes em atributos de aroma específicos de variedade. Atualmente, o HyperBoost™ está pronto para ser enviado em garrafas de alumínio de 100 g e 1 kg em Citra®, Simcoe®, Mosaic® e muito mais. A dosagem vai depender do processo, equipamento e resultado desejado. A maioria dos cervejeiros está usando o HyperBoost™ no fermentador como uma adição de lúpulo seco ativo ou pós-fermentação, mas também pode ser usado no turbilhão.

Entre em contato com seu representante de vendas da YCH sobre o HyperBoost™ e leve o perfil de aroma e sabor da sua cerveja (ou água de lúpulo) para o próximo nível! Entre em contato conosco em [email protected] com perguntas sobre utilização, armazenamento, especificações do produto ou qualquer outra dúvida.

Yakima Chief Hops

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo 100% de propriedade de produtores com a missão de conectar cervejeiros a fazendas familiares de lúpulo. Atuando há mais de 30 anos, nos tornamos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Somos um recurso para cervejeiros, fornecendo pesquisas e produtos líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para apoiar as comunidades ao nosso redor. https://www.yakimachief.com/

