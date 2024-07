Yakima Chief Hops stellt bahnbrechenden High Oil Hopfenextrakt zur Intensivierung des Aromaprofils von Bier vor

YAKIMA, Wash., 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), ein globaler Hopfenlieferant im Besitz von Züchtern, verkündet stolz die Einführung von HyperBoost™! HyperBoost™, früher bekannt als YCH 701 Trial, ist die neueste Innovation aus dem Forschungs- und Entwicklungsprogramm von YCH. HyperBoost™ ist so konzipiert, dass es einfach als trockener Hopfenzusatz in den Gärbehälter gegeben werden kann. Es verstärkt das Hopfenaroma und erhöht die endgültige Bierausbeute. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo normalerweise Pellets verwendet werden, auch bei kalten Anwendungen.

Tessa Schilaty, Technical Marketing Manager, leitet auch FWD, ein neues Programm von YCH und Yakima Chief Ranches (YCR) , das Brauereipartner in die Erprobung innovativer Produkte einbindet. Die erste Kohorte von 68 Brauereien in 21 verschiedenen Ländern erhielt HyperBoost™ als erstes Versuchsprodukt. "Er wurde von unseren Brauereipartnern gründlich getestet. Das positive Feedback bestätigt, dass wir etwas Außergewöhnliches erreicht haben", sagt über ihre direkte Arbeit mit Brauereien, die HyperBoost™ in verschiedenen Anwendungen testen. Sie fügt hinzu: "HyperBoost™ ist eine der aufregendsten Produkteinführungen, an denen ich je gearbeitet habe. Es erfüllt ein wichtiges Bedürfnis der Branche - ein Produkt, das die Bierausbeute erhöhen und den Geschmack verbessern kann."

Konzentriert auf 40-70% Öl durch eine erfinderische überkritische CO 2 Extraktionstechnik, liefert HyperBoost™ eine hohe Konzentration von überlebenswichtigen Verbindungen in sortenspezifischen Aromaattributen. Derzeit ist HyperBoost™ in 100g- und 1kg-Aluminiumflaschen in den Sorten Citra®, Simcoe®, Mosaic® und anderen erhältlich. Die Dosierung hängt vom Prozess, der Ausrüstung und dem gewünschten Ergebnis ab. Die meisten Brauer verwenden HyperBoost™ im Gärbehälter als aktiven oder nach der Gärung erfolgenden Zusatz von trockenem Hopfen, aber es kann auch im Whirlpool verwendet werden.

Wenden Sie sich an Ihren YCH-Vertriebsmitarbeiter, um mehr über HyperBoost™ zu erfahren und das Aroma- und Geschmacksprofil Ihres Bieres (oder Hopfenwassers) auf ein neues Niveau zu bringen! Kontaktieren Sie uns unter [email protected] bei Fragen zu Nutzung, Lagerung, Produktspezifikationen oder anderen Anfragen.

Yakima Chief Hops

YCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Erzeugern befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Brauereien mit Familienbetrieben zusammenzubringen. Seit mehr als 30 Jahren sind wir führend in den Bereichen Innovation, Qualität und Kundenservice. Wir sind eine Ressource für Bierbrauer und bieten branchenführende Forschung und Produkte. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und sinnvolle soziale Belange ein und unterstützen die Gemeinden um uns herum. https://www.yakimachief.com/

