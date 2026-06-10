Yaneth Giha es elegida Vicepresidenta del organismo mundial de la industria farmacéutica

Por primera vez, una líder latinoamericana asume el cargo de Vicepresidenta del organismo mundial que representa a la industria farmacéutica innovadora a nivel internacional, ante los organismos multilaterales y en relaciones oficiales con las Naciones Unidas.

GINEBRA, Suiza, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Consejo de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA) aprobó el nombramiento de Yaneth Giha, Directora Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), como Vicepresidenta.

Este nombramiento representa un hito histórico para América Latina: es la primera vez que una representante de la región latinoamericana asume una de las máximas posiciones de liderazgo en IFPMA, la organización que reúne a más de 30 compañías farmacéuticas innovadoras líderes y a más de 50 asociaciones de todo el mundo. IFPMA mantiene relaciones oficiales con actores de la salud pública del sistema de las Naciones Unidas, incluidas la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otros organismos multilaterales.

IFPMA promueve la innovación farmacéutica e impulsa políticas que apoyan el descubrimiento, desarrollo y distribución de nuevos medicamentos y vacunas que no solo transforman vidas, sino que también fortalecen sistemas de salud resilientes, el crecimiento económico y la seguridad sanitaria.

América Latina en el centro de la conversación global

El nombramiento de Yaneth Giha no es solo un reconocimiento a su trayectoria personal, sino una señal clara de que la región latinoamericana se ha ganado un lugar estratégico en la definición de las políticas globales de salud. Como Directora Ejecutiva de FIFARMA, Giha ha liderado una sólida agenda regional en materia de acceso a la innovación, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de los sistemas de salud, posicionando a América Latina como una voz activa en los foros internacionales más relevantes.

"Este rol es una responsabilidad que asumo con enorme orgullo y profundo compromiso. América Latina tiene mucho que aportar a la conversación global sobre salud: nuestra diversidad, nuestras realidades y nuestra capacidad de construir soluciones colectivas son aportes que el mundo necesita escuchar. Desde el Consejo de IFPMA, trabajaré para que la región participe activamente en las decisiones que definen el futuro de la innovación y el acceso a la salud a nivel mundial", afirmó Yaneth Giha.

Una trayectoria construida en la intersección de la ciencia, la política y el liderazgo

Economista de la Universidad de los Andes, con maestrías en Estudios Políticos (Universidad Javeriana) y en Estudios de Guerra (King's College London), Yaneth Giha cuenta con una trayectoria que combina rigor técnico con visión estratégica. Se ha desempeñado como Ministra de Educación y Directora General de Colciencias en Colombia, y desde 2022 lidera FIFARMA, que representa a las principales compañías de investigación y desarrollo farmacéutico de la región.

Acerca de IFPMA

IFPMA representa a la industria farmacéutica innovadora a nivel internacional, manteniendo relaciones oficiales con las Naciones Unidas y los organismos multilaterales. Nuestra visión es asegurar que el progreso científico se traduzca en la próxima generación de medicamentos y vacunas que ofrezcan un futuro más saludable para todas las personas. Para lograrlo, actuamos como un socio confiable, aportando la experiencia de nuestros miembros para impulsar la innovación farmacéutica, promover políticas que apoyen la investigación, el desarrollo y la distribución de tecnologías de la salud, y crear soluciones sostenibles que hagan avanzar la salud global. IFPMA tiene su sede en Ginebra, Suiza.

Acerca de FIFARMA

La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) representa a los principales laboratorios de investigación y desarrollo farmacéutico que operan en América Latina, a través de 11 asociaciones nacionales miembro y 17 compañías farmacéuticas. Su misión es promover la innovación y el acceso a medicamentos de calidad para mejorar la salud de los pacientes de la región.

FUENTE FIFARMA