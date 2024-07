YPO nomeia Sofyan Almoayed como presidente da YPO entre 2024 e 2025

NOVA YORK, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A YPO, a comunidade de liderança global de mais de 35.000 executivos-chefes em 150 países, anuncia a eleição de Sofyan Almoayed para o mais alto cargo eleito da YPO, presidente do Conselho de Administração da YPO.

Almoayed, cujo mandato começou em 1º de julho de 2024, é o 73º membro a ocupar este cargo e sucede ao Presidente Emérito da YPO, Raymond Watt.

Sofyan Almoayed, Presidente da YPO entre 2024 e 2025

"É um privilégio e uma honra servir como presidente global da YPO, retribuir a esta organização extraordinária que me apoiou ao longo da minha jornada de liderança", diz Almoayed.

Membro das filiais da YPO Khaleej e da YPO Bahrain, Almoayed é o CEO da Almoayed Investments, uma empresa familiar multidisciplinar que detém várias empresas que atendem a diferentes setores, incluindo tecnologia, contratação, transporte, hospitalidade, viagens e turismo. Ele também faz parte dos conselhos de outras empresas privadas e de capital aberto.



Almoayed continua o legado do fundador e primeiro presidente da YPO, Ray Hickok, que estabeleceu o padrão para a liderança de pares.



"Sofyan é um verdadeiro campeão e incorpora os valores da YPO diariamente. Tenho orgulho de servir com ele dirigindo esta organização, pois sei que ele é firme em nossa missão de Melhores Líderes por meio da Aprendizagem ao Longo da Vida e do Intercâmbio de Ideias. Confiei muito em sua força este ano, e agora toda a YPO pode se beneficiar de seu caráter inabalável ", diz Watt.



Almoayed ingressou na YPO em 2005, é fundador do YPO Bahrain Chapter e atuou em vários cargos de campeão de filial, regional e de rede. Através de seu mandato como líder servo na YPO, ele ocupou cargos de vice-presidente, presidente do Comitê de Redes Globais da YPO e presidente do Comitê de Auditoria da YPO.



Ao longo deste ano, a Almoayed se concentrará em aprimorar as comunidades peer-to-peer da YPO, desenvolvendo oportunidades únicas de aprendizado para os membros e descobrindo maneiras inovadoras de conectar líderes empresariais, além de destacar o 75º aniversário da YPO em 2025.

Sobre a YPO

A YPO é a comunidade de liderança global de mais de 35.000 executivos-chefes em 150 países que estão conectados pela crença compartilhada de que o mundo precisa de melhores líderes e que os negócios podem ser uma força motriz para o bem. Cada um de nossos membros alcançou um sucesso significativo de liderança em tenra idade. Eles lideram empresas e organizações que empregam coletivamente mais de 22 milhões de pessoas em todo o mundo e geram mais de US$ 9 trilhões em receita combinada. Os membros da YPO se reúnem para aprender e trocar ideias para fazer a diferença na vida, nos negócios e nas comunidades que impactam. Visite ypo.org para saber mais.

