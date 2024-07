YPO wählt Sofyan Almoayed 2024-2025 zum YPO-Vorsitzenden

NEW YORK, 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- YPO, die globale Leadership-Community von mehr als 35.000 Führungskräften in 150 Ländern, gibt die Wahl von Sofyan Almoayed in das höchste gewählte Amt von YPO, den Vorsitzenden des YPO-Vorstands, bekannt.



Almoayed, dessen Amtszeit am 1. Juli 2024 begann, ist das 73. Mitglied in diesem Amt und tritt die Nachfolge des emeritierten YPO-Vorsitzenden Raymond Watt an.



„Es ist mir ein Privileg und eine Ehre, als globaler Vorsitzender von YPO zu fungieren und dieser außergewöhnlichen Organisation, die mich auf meinem Weg als Führungskraft unterstützt hat, etwas zurückzugeben", sagt Almoayed.

Sofyan Almoayed, 2024-2025 YPO Chairman

Almoayed ist Mitglied des YPO Khaleej und des YPO Bahrain Chapters und Geschäftsführer von Almoayed Investments, einem multidisziplinären Familienunternehmen, das mehrere Firmen in verschiedenen Branchen wie Technik, Bauwesen, Transport, Gastgewerbe, Reisen und Tourismus umfasst. Er sitzt auch in den Verwaltungsräten anderer privater und börsennotierter Unternehmen.



Almoayed führt das Erbe des Gründers und ersten Präsidenten von YPO, Ray Hickok, fort, der den Standard für Peer Leadership setzte.



„Sofyan ist ein echter Champion und verkörpert täglich die Werte von YPO. Ich bin stolz darauf, mit ihm zusammen diese Organisation zu leiten, denn ich weiß, dass er sich für unsere Mission „Bessere Führungskräfte durch lebenslanges Lernen und Ideenaustausch" einsetzt. Ich habe mich in diesem Jahr sehr auf seine Stärke verlassen, und jetzt kann ganz YPO von seinem unerschütterlichen Charakter profitieren", so Watt.



Almoayed trat 2005 YPO bei, ist Gründer des YPO-Chapters in Bahrain und war in zahlreichen Funktionen auf Chapter-, Regional- und Netzwerkebene tätig. Während seiner Zeit als dienende Führungskraft bei YPO hatte er die Positionen des stellvertretenden Vorsitzenden, des Vorsitzenden des YPO Global Networks Committee und des Vorsitzenden des YPO Audit Committee inne.



Im Laufe dieses Jahres wird sich Almoayed darauf konzentrieren, die Peer-to-Peer-Communities von YPO zu verbessern, einzigartige Lernmöglichkeiten für Mitglieder zu entwickeln und innovative Wege zu finden, um Führungskräfte aus der Wirtschaft miteinander zu verbinden. Außerdem wird er das 75-jährige Jubiläum von YPO im Jahr 2025 hervorheben.

Informationen zu YPO

YPO ist die globale Leadership-Community von mehr als 35.000 Führungskräften in 150 Ländern, die durch die gemeinsame Überzeugung verbunden sind, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht und dass die Wirtschaft eine treibende Kraft für das Gute sein kann. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Sie leiten Unternehmen und Organisationen, die zusammen mehr als 22 Millionen Menschen rund um den Globus beschäftigen und einen Gesamtumsatz von über 9 Billionen US-Dollar erzielen. YPO-Mitglieder kommen zusammen, um zu lernen und Ideen auszutauschen, damit sie im Leben, in den Unternehmen und in den Gemeinschaften, auf die sie Einfluss haben, etwas bewirken können. Besuchen Sie ypo.org für weitere Informationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460527/Sofyan_Almoayed_2024_2025_YPO_Chairman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg