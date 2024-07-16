Sofyan Almoayed 獲選為 2024-2025 年度 YPO 主席

紐約2024年7月16日 /美通社/ -- 由超過 35,000 名來自 150 個國家的行政總裁組成的全球領袖社群 YPO，欣然宣佈 Sofyan Almoayed 當選為 YPO 董事會主席。

接任 YPO 榮休主席 Emeritus Raymond Watt 的 Almoayed 任期自 2024 年 7 月 1 日開始，係第 73 任主席。

Sofyan Almoayed，2024-2025 年 YPO 主席

Almoayed 表示：「對於受任 YPO 全球主席，回饋這個一路扶持我成長的非凡組織，我深感榮幸與自豪。」

Almoayed 積極參與 YPO 海灣地區和 YPO 巴林分會的活動，並擔任 Almoayed Investments 的行政總裁。Almoayed Investments 是一間多元化家族企業，旗下擁有眾多附屬公司，業務涵蓋科技、承包、運輸、酒店、旅遊等多個領域。他亦擔任其他私人和上市公司的董事會成員。

Almoayed 將秉承 YPO 創始人兼首任總裁 Ray Hickok 的遺志，為同行領導設立標桿。

「Sofyan 是一位真正的楷模，時刻體現著 YPO 的價值觀。與 Sofyan 攜手領導 YPO，我深感榮幸。我深知他始終如一地踐行 YPO 的使命：透過終身學習和思想交流，培育更出色的領袖。今年，我深受他堅毅力量的鼓舞。如今，整個 YPO 都將受益於他堅定的品格」，Watt 表示。

Almoayed 於 2005 年加入 YPO，是 YPO 巴林分會的創始人，並曾擔任多個分會、區域和網絡領導層。在 YPO 擔任職務長期間，他擔任副主席、YPO 全球網絡委員會主席和 YPO 審計委員會主席。

在接下來的一年，Almoayed 將專注於強化 YPO 的會員互助社群，為成員提供獨特的學習機會，並探索創新的方式連接商界領袖，同時亦將重點推廣 YPO 於 2025 年的 75 周年慶典。

關於 YPO

YPO 是由 150 個國家超過 35,000 名首席執行官組成的全球領導社群，他們的共同信念是世界需要更好的領導者，並且商業可以成為良好的動力。我們的每位成員在年輕時都取得了重大的領導成就。他們領導的企業和組織在全球聘用超過 2,200 萬人，總收入超過 9 萬億美元。YPO 成員會一同學習和交流想法，以在他們會影響到的生活、企業和社區中作出改變。請瀏覽 ypo.org 以了解更多資訊。

SOURCE YPO