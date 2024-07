YPO élit Sofyan Almoayed au poste de président de son CA pour 2024-2025

NEW YORK, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- YPO, la communauté mondiale de plus de 35 000 chefs d'entreprise dans 150 pays, annonce l'élection de Sofyan Almoayed au poste de président du conseil d'administration d'YPO, la plus haute fonction élue de l'organisation.



Entré en fonction le 1er juillet 2024, Almoayed est le 73e membre à occuper cette fonction et succède à Raymond Watt, président émérite d'YPO.



« C'est un privilège et un honneur pour moi d'être le président du CA d'YPO et de redonner à cette organisation formidable qui m'a soutenu tout au long de mon parcours de dirigeant », déclare Almoayed.

Sofyan Almoayed, 2024-2025 YPO Chairman

Membre des branches YPO Khaleej et YPO Bahrain, Almoayed est le CEO d'Almoayed Investments, une entreprise familiale pluridisciplinaire qui détient plusieurs sociétés dans différents secteurs, notamment la technologie, la sous-traitance, les transports, l'hôtellerie, les voyages et le tourisme. Il siège également au conseil d'administration d'autres sociétés privées et cotées en bourse.



Almoayed perpétue l'héritage du fondateur et premier président d'YPO, Ray Hickok, qui a fixé la norme en termes de leadership.



« Sofyan est un véritable champion et incarne les valeurs d'YPO au quotidien. Je suis fier de travailler avec lui à la direction de cette entreprise, car je sais qu'il est résolument engagé en faveur de notre mission : renforcer les compétences des dirigeants grâce à l'apprentissage continu et au partage d'idées. J'ai beaucoup compté sur sa force cette année, et maintenant l'ensemble d'YPO peut bénéficier de son caractère inébranlable », déclare Watt.



Ayant rejoint YPO en 2005, Almoayed est l'un des fondateurs de la branche YPO Bahrain et a occupé une grande variété de postes (branche, région et réseau). En tant que dirigeant au service d'YPO, il a occupé les postes de vice-président, de président du comité des réseaux mondiaux d'YPO et de président du comité d'audit d'YPO.



Almoayed se concentrera cette année sur le renforcement des communautés de pairs d'YPO, sur le développement d'opportunités d'apprentissage exclusives pour les membres et sur la découverte de moyens innovants pour mettre en relation les chefs d'entreprise. Il promouvra également le 75e anniversaire d'YPO en 2025.

À propos d'YPO

YPO est la communauté mondiale des dirigeants de plus de 35 000 chefs d'entreprise dans 150 pays qui sont liés par la conviction que le monde a besoin de meilleurs dirigeants et que les entreprises peuvent être une force motrice pour le bien commun. Chacun de nos membres a fait ses preuves en termes de leadership dès le plus jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui emploient collectivement plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent un chiffre d'affaires combiné de plus de 9 000 milliards USD. Les membres d'YPO se réunissent pour apprendre et partager des idées afin de changer la donne pour les particuliers, les entreprises et les communautés qu'ils desservent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ypo.org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460527/Sofyan_Almoayed_2024_2025_YPO_Chairman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg