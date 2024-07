Zeki lança conjunto de dados no Snowflake Marketplace

Os conjuntos de dados de IA de inteligência de capital humano permitem que as organizações identifiquem e prevejam os indivíduos e empresas com maior probabilidade de produzir a próxima geração de inovação relacionada à IA

LONDRES, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Zeki, uma empresa de dados fundada no Reino Unido, anunciou hoje que conjuntos de dados selecionados estão agora disponíveis no Snowflake Marketplace. A disponibilidade do conjunto de dados Zeki no Snowflake Marketplace permitirá que clientes em conjunto coletem insights não capturados pelas ferramentas tradicionais de busca e avaliação de talentos.

Zeki provou que há uma correlação direta entre a qualidade e a profundidade dos cientistas, engenheiros e pesquisadores que uma empresa de tecnologia avançada emprega e o futuro potencial de inovação da empresa. Utilizando a PI proprietária, os dados da Zeki podem determinar quais empresas de tecnologia avançada devem ser mais valorizadas à frente do mercado.* A Zeki faz isso identificando e avaliando os profissionais específicos que produzirão as inovações mais valiosas para uma organização. Zeki avalia e classifica cada indivíduo em seu conjunto de dados usando mais de 20 indicadores exclusivos para desenvolver sua pontuação Zeki.

Os dados da Zeki incluem mais de 10 milhões dos principais cientistas, engenheiros e pesquisadores que operam em domínios de tecnologia avançada (deep tech), como IA, computação quântica, engenharia de dados, semicondutores e tecnologia de saúde em mais de 40.000 empresas em todo o mundo. A qualidade e uniformidade dos dados permitem que a Zeki preveja o potencial futuro usando modelos comprovados e testados a posteriori. Todos os dados da Zeki são de livre acesso e derivados de 30.000 fontes diferentes.

Os dados da Zeki incorporam mais de um bilhão de pontos de dados de oito terabytes de informações, em um período de 10 anos. A nova abordagem usa integração avançada de dados para identificar, combinar, desambiguar e verificar cada indivíduo nos conjuntos de dados da Zeki.

A abordagem exclusiva baseada em dados da empresa fornece insights que não são capturados pelas ferramentas tradicionais de busca e avaliação de talentos. A modelagem de regressão revisada academicamente mostrou que a contratação de inovadores de alta pontuação identificados pelos dados da Zeki aumenta estatisticamente a inovação em uma empresa.*

Os conjuntos de dados iniciais da Zeki disponíveis no Snowflake Marketplace incluem fluxos de talentos de IA, fluxos de talentos de IA nos EUA e fluxos de talentos de IA na Europa. Todos os conjuntos de dados incluem desagregações setoriais para Finanças, Tecnologia e Saúde. A Zeki pode fornecer dados personalizados a nível individual, empresarial, setorial ou nacional.



Sobre a Zeki

A Zeki possui o conjunto mais preciso de dados de inteligência de capital humano de tecnologia avançada já criado. Aproveitamos o conjunto de dados proprietário da Zeki para prever o futuro potencial de inovação das empresas de tecnologia avançada. A Zeki é uma empresa de dados global, diversificada e liderada por mulheres, com mais de 30 anos de experiência relevante e interdisciplinar. Cofundada por Tom Hurd, que atuou como o mais antigo Conselheiro de Segurança Interna de quatro secretários do Interior britânicos, a Zeki se baseia nas habilidades da comunidade de inteligência e aplica essa experiência única de novas maneiras. Saiba mais em www.thezeki.com.

