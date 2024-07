Zeki 在 Snowflake Marketplace 推出數據集

人力資本智能人工智能數據集使各機構組織能夠識別並預測最有可能產生下一代人工智能相關創新的個人和公司

英國倫敦2024年7月17日 /美通社/ -- 英國創立的數據公司 Zeki 今天宣佈,精選數據集現已在 Snowflake Marketplace 上提供。Snowflake Marketplace 上的 Zeki 數據集可用性將使聯合客戶能夠收集傳統人才搜索與評估工具未捕獲的見解。

Zeki 證明,深度科技公司僱用的科學家、工程師和研究人員的質素和深度與公司未來的創新潛力之間存在直接關係。利用專有的知識產權,Zeki 數據可以確定哪些深度科技公司應該在市場上獲得更高的價值。* Zeki 透過識別和評估將為各機會組織產生最有價值的創新者來做到這一點。Zeki 使用超過 20 個獨特的指標來作出評估,並對其數據集中的每個人進行排名,以計算出其 Zeki 得分(Zeki Score)。

Zeki 的數據包括在全球超過 40,000 間公司的頂尖科學家、工程師和研究人員,身範圍涵蓋人工智能、量子計算、數據工程、半導體和健康科技等深度技術領域。數據的質量和一致性使 Zeki 能夠使用經過驗證的反向測試的模型預測未來潛力。所有 Zeki 數據均屬開放存取數據,並源自 30,000 個不同的來源。

Zeki 數據集成了來自 8 TB 數據超過十億個數據點,追溯到過去 10 年的數據。這種新穎的方法使用先進的數據集成來識別、匹配、消歧和驗證 Zeki 數據集中的每個人。

公司獨特的數據導向方法提供了傳統人才搜索與評估工具未捕獲的見解。經學術審查的回歸模型顯示,聘用 Zeki 數據識別的高分創新者,在統計學上能提升一間公司的創新。*

Snowflake Marketplace 上提供的初始 Zeki 數據集包括人工智能人才流(AI Talent Flows)、美國人工智能人才流(AI Talent Flows in the US)和歐洲人工智能人才流(AI Talent Flows within Europe)。所有數據集包括金融、技術和健康的行業分類。Zeki 可以在個人、公司、行業或國家級別提供定制的數據。

* 透過免費下載 Zeki 的《2024 年人工智能公司報告》(AI Companies 2024 Report),深入了解 Zeki 的方法和專有知識產權的詳情。

關於 Zeki

Zeki 擁有史上最準確的深度科技人力資本智能數據集。我們利用 Zeki 的專有數據集來預測深度科技公司的未來創新潛力。Zeki 是一間由女性領導、多元化且全球化的數據公司,擁有超過 30 年的相關跨學科經驗。Zeki 由 Tom Hurd 共同創辦,他曾擔任英國四名內政部長的最資深國內安顧問,利用情報社群的技能,並以嶄新方式應用這種獨特的專業知識。欲知詳情,請瀏覽 www.thezeki.com。

