Zeki lance un jeu de données sur Snowflake Marketplace

Les ensembles de données sur l'intelligence du capital humain en matière d'IA permettent aux organisations d'identifier et de prédire les individus et les entreprises les plus susceptibles de produire la prochaine génération d'innovations liées à l'IA.

LONDRES, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Zeki, une société de données fondée au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui que des ensembles de données sélectionnés sont désormais disponibles sur Snowflake Marketplace. La disponibilité de l'ensemble des données de Zeki sur Snowflake Marketplace permettra aux clients communs de recueillir des informations qui ne sont pas capturées par les outils traditionnels de recherche et d'évaluation des talents.

Zeki a démontré qu'il existe une corrélation directe entre la qualité et la profondeur des scientifiques, ingénieurs et chercheurs qu'une entreprise de deep tech emploie et le potentiel d'innovation futur de l'entreprise. En s'appuyant sur la propriété intellectuelle, les données de Zeki permettent de déterminer quelles sont les entreprises de haute technologie qui devraient être évaluées avant le marché.* Zeki y parvient en identifiant et en évaluant les innovateurs spécifiques qui produiront les innovations les plus précieuses pour une organisation. Zeki évalue et classe chaque individu dans son ensemble de données en utilisant plus de 20 indicateurs uniques pour développer son score Zeki.

Les données de Zeki couvrent plus de 10 millions de scientifiques, d'ingénieurs et de chercheurs de haut niveau opérant dans des domaines technologiques profonds tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'ingénierie des données, les semi-conducteurs et les technologies de la santé dans plus de 40 000 entreprises à travers le monde. La qualité et la cohérence des données permettent à Zeki de prévoir le potentiel futur à l'aide de modèles éprouvés. Toutes les données de Zeki sont en libre accès et proviennent de 30 000 sources différentes.

Les données de Zeki intègrent plus d'un milliard de points de données provenant de huit téraoctets de données, remontant à 10ans. Cette approche novatrice fait appel à une intégration avancée des données pour identifier, faire correspondre, désambiguïser et vérifier chaque individu dans les ensembles de données de Zeki.

L'approche unique de la société, basée sur les données, fournit des informations qui ne sont pas prises en compte par les outils traditionnels de recherche et d'évaluation des talents. Des modèles de régression examinés par des universitaires ont montré que l'embauche d'innovateurs ayant des scores élevés identifiés par les données de Zeki augmente statistiquement l'innovation au sein d'une entreprise.

Les premiers ensembles de données Zeki disponibles sur Snowflake Marketplace comprennent les flux de talents en IA, les flux de talents en IA aux États-Unis et les flux de talents en IA en Europe. Tous les ensembles de données comprennent des ventilations sectorielles pour la finance, la technologie et la santé. Zeki peut fournir des données personnalisées au niveau de l'individu, de l'entreprise, du secteur ou du pays.

À propos de Zeki

Zeki dispose de l'ensemble de données le plus précis jamais créé sur le capital humain dans le domaine de la haute technologie. Nous nous appuyons sur l'ensemble des données exclusives de Zeki pour prédire le potentiel d'innovation futur des entreprises de deep tech. Zeki est une entreprise mondiale de données diversifiée, dirigée par des femmes, qui possède plus de 30 ans d'expérience pertinente et interdisciplinaire. Cofondée par Tom Hurd, qui a été conseiller principal en matière de sécurité nationale auprès de quatre ministres de l'intérieur britanniques, Zeki exploite les compétences de la communauté du renseignement et applique cette expérience unique de manière novatrice. Pour en savoir plus, consultez le site Pour en savoir plus, consultez le site www.thezeki.com.

