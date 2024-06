Zoomlion impulsiona padrões internacionais para promover melhorias de segurança e eficiência no setor global de máquinas de construção

SYDNEY, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK), fabricante líder de equipamentos avançados, participou recentemente das reuniões em série da ISO/TC 96 (Organização Internacional de Padronização, Comitê Técnico de Guindastes) realizadas em Sydney, Austrália, de 10 a 19 de abril de 2024, onde vários padrões internacionais liderados pela Zoomlion fizeram progressos importantes.

Mais de 40 especialistas em guindastes, acadêmicos e representantes de empresas de 12 países estiveram presentes. O Dr. Fu Ling, vice-presidente e diretor de tecnologia, o Sr. Yu Lihu, gerente geral assistente da Zoomlion Tower Crane, juntamente com três outros participantes, representaram a Zoomlion nas reuniões. O Dr. Fu Ling apresentou ao Plenário do ISO/TC 96 um relatório sobre o trabalho da secretariat e analisou o progresso dos grupos de trabalho e dos nove subcomitês do ISO/TC 96.

Entre os projetos liderados pela Zoomlion, ISO 12480-1 Guindastes Uso seguro Parte 1: Geral avançou para o estágio FDIS (Final Draft International Standard). Essa norma detalha os princípios de segurança do guindaste para garantir operações seguras. Essa norma aborda cinco aspectos principais: sistema seguro de trabalho, responsabilidades do pessoal, atividades do guindaste (planejamento, seleção do guindaste, instalação, desmontagem), controle remoto e requisitos de manutenção e inspeção. Também fornece orientações de segurança para outras aplicações de guindastes.

O projeto ISO 4302 Avaliação de cargade vento foi formalmente aceito e incorporará um número de velocidades de vento de tempestade na China. A Zoomlion também liderará o desenvolvimento de um relatório técnico complementar que estuda o impacto do fator de interferência gerado pelos edifícios vizinhos.

O Dr. Fu Ling, vice-presidente e diretor de tecnologia da Zoomlion, comentou: "O papel ativo da Zoomlion nas reuniões do ISO/TC 96 demonstra nossa experiência técnica e contribuição para as normas globais de segurança para máquinas de construção. O progresso alcançado reforça nosso compromisso com a cooperação internacional e abre novas oportunidades para a segurança e a eficiência do setor. A Zoomlion continuará a se envolver em esforços de normatização internacional para promover a indústria global de máquinas de construção."

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros.

FONTE Zoomlion