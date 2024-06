Zoomlion treibt internationale Standards zur Verbesserung von Sicherheit und Effizienz in der globalen Baumaschinenindustrie voran

SYDNEY, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, nahm kürzlich an der ISO/TC 96 (International Standardization Organization, Technical Committee of Cranes) teil, die vom 10. bis 19. April 2024 in Sydney, Australien, stattfand und bei der mehrere internationale Normen unter der Leitung von Zoomlion wichtige Fortschritte erzielten.

Über 40 Kranexperten , Wissenschaftler und Unternehmensvertreter aus 12 Ländern waren anwesend. Dr. Fu Ling, Vizepräsident & technischer Leiter, Mr. Yu Lihu, stellvertretender Generaldirektor von Zoomlion Tower Crane, sowie drei weitere Teilnehmer vertraten Zoomlion bei den Treffen. Dr. Fu Ling berichtete dem ISO/TC 96 Plenum über die Arbeit des Sekretariats und gab einen Überblick über die Fortschritte der Arbeitsgruppen und neun Unterausschüsse des ISO/TC 96.

Zu den von Zoomlion geleiteten Projekten gehört ISO 12480-1 Cranes Safe Use Part 1: General hat das FDIS-Stadium (Final Draft International Standard) erreicht. Diese Norm beschreibt die Grundsätze der Kransicherheit zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Diese Norm umfasst fünf Hauptaspekte: sicheres Arbeitssystem, Verantwortlichkeiten des Personals, Kranaktivitäten (Planung, Kranauswahl, Montage, Demontage), Fernsteuerung sowie Wartungs- und Inspektionsanforderungen. Enthalten sind auch Sicherheitsanweisungen für andere Krananwendungen.

Das Projekt ISO 4302 Wind Load Assessment wurde formell angenommen und wird eine Abbildung der Sturmwindgeschwindigkeiten in China enthalten. Zoomlion wird auch die Entwicklung eines abgeleiteten technischen Berichts leiten, der die Auswirkungen des Störfaktors, der durch umliegende Gebäude verursacht wird, untersucht.

Dr. Fu Ling, Vizepräsident & technischer Leiter von Zoomlion, kommentierte: „Die aktive Rolle von Zoomlion in den ISO/TC 96-Sitzungen zeigt unser technisches Know-how und unseren Beitrag zu den weltweiten Sicherheitsstandards für Baumaschinen. Die erzielten Fortschritte unterstreichen unser Engagement für internationale Zusammenarbeit und eröffnen neue Möglichkeiten für die Sicherheit und Effizienz der Industrie. Zoomlion wird sich auch weiterhin an den internationalen Standardisierungsbemühungen beteiligen, um die globale Baumaschinenindustrie voranzubringen."

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Ausrüstungen herstellt und technische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert.