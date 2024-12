Zoomlion lança a plataforma de trabalho aéreo de lança reta mais alta do mundo

CHANGSHA, China, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) lançou uma série de produtos revolucionários para plataformas de trabalho aéreo (AWP), incluindo a plataforma de trabalho aéreo de lança reta mais alta do mundo, a ZT82J, com altura de 82,3 metros. Esses produtos inovadores fortalecem ainda mais a liderança da Zoomlion no setor de plataformas AWP e ressaltam seu compromisso com o desenvolvimento do mercado global.

A ZT82J, plataforma de trabalho aéreo de lança reta mais alta do mundo, da Zoomlion (PRNewsfoto/Zoomlion)

A ZT82J marca a terceira vez que a Zoomlion estabelece um recorde mundial em plataformas de trabalho aéreo de lança reta mais alta do mundo, após os produtos de 68 metros e 72 metros. A plataforma AWP de 82,3 metros oferece uma amplitude de 34,1 metros, uma carga máxima de trabalho de 454 quilogramas e uma capacidade de escalada de 35%. Além de ser uma plataforma confiável, estável e inteligente, ela também apresenta o mais alto desempenho de segurança do setor, com movimento composto de braço ultralongo, tecnologia de controle sinérgico de cilindro duplo e 21 medidas de proteção de segurança.

Além disso, a Zoomlion apresentou a ZT51JEH, uma plataforma AWP elétrica de lança reta com alcance estendido que atinge uma altura de trabalho de 50,6 metros e também suporta uma carga máxima de 454 quilogramas. Ela pode operar tanto no modo elétrico quanto no modo a diesel, atendendo às necessidades de construção de projetos urbanos/interiores e condições de trabalho externas sem acesso a eletricidade. Ela pode funcionar continuamente por mais de 7 dias quando totalmente carregada e abastecida, solucionando de forma eficaz o desafio de autonomia dos produtos puramente elétricos.

Por outro lado, a ZA42J é atualmente a maior plataforma AWP de lança articulada da Zoomlion, conhecida por suas capacidades excepcionais de alcance. Ela possui uma altura de alcance de 24,5 metros e uma altura de trabalho de 44,03 metros. Este modelo utiliza tecnologia de telescopagem com cilindro de múltiplos estágios, aprimorando seu alcance e versatilidade, além de incluir funções de elevação e sondagem rápidas para atender de forma eficiente a diversas demandas operacionais.

Os manipuladores telescópicos da Zoomlion incluem sete modelos fixos e rotativos, com alturas de trabalho que variam de 6 a 25 metros e capacidades de carga de 2,5 a 4,5 toneladas. Esses produtos versáteis suportam diversos acessórios, como forquilhas, baldes e plataformas de espalhamento, proporcionando soluções flexíveis para uma ampla variedade de aplicações.

A Zoomlion também apresentou equipamentos de segurança inteligentes vestíveis, um sistema de gestão inteligente para plataformas elevatórias e uma loja global de peças de reposição, além de garantir novos pedidos com mais de 20 clientes de regiões como Austrália, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Europa durante a bauma CHINA 2024.

Ao incentivar a inovação, a Zoomlion continua a oferecer soluções confiáveis e eficientes que promovem segurança e produtividade na construção civil.

