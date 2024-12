Zoomlion stellt die weltweit höchste Hubarbeitsbühne mit geradem Ausleger vor

CHANGSHA, China, 25. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hat eine Reihe von wegweisenden Hubarbeitsbühnen auf den Markt gebracht, darunter die weltweit höchste Hubarbeitsbühne mit geradem Ausleger, die ZT82J, mit einer Höhe von 82,3 Metern. Mit diesen innovativen Produkten konsolidiert Zoomlion seine Führungsposition im in diesem Segment der Arbeitsplattformen und demonstriert sein Engagement für die globale Marktentwicklung.

The ZT82J, world’s tallest straight boom aerial work platform by Zoomlion

Mit dem ZT82J stellt Zoomlion nach den 68- und 72-Meter-Modellen bereits zum dritten Mal einen Weltrekord im Bereich der Hubarbeitsbühnen mit geradem Auslegerarm auf. Die 82,3 Meter hohe Hubarbeitsbühne bietet eine Plattformamplitude von 34,1 Metern, eine maximale Nutzlast von 454 Kilogramm und eine Steigfähigkeit von 35 Prozent. Sie ist nicht nur ein zuverlässiges, stabiles und intelligentes Flaggschiffmodell unter den Hubarbeitsbühnen, sondern bietet auch den branchenweit höchsten Sicherheitsstandard mit ultralangem Ausleger aus Verbundwerkstoff und synergetischer Doppelzylinder-Steuerungstechnologie sowie 21 Sicherheitsmaßnahmen.

Darüber hinaus hat Zoomlion den ZT51JEH vorgestellt, eine elektrische Hubarbeitsbühne mit verlängerter Reichweite und geradem Ausleger, die eine Arbeitshöhe von 50,6 Metern erreicht und eine maximale Last von 454 Kilogramm trägt. Die Hubarbeitsbühne kann sowohl im Elektro- als auch im Dieselbetrieb eingesetzt werden, um die Anforderungen von Projekten in Städten und im Freien ohne Stromanschluss zu erfüllen. Sie kann mehr als 7 Tage lang ununterbrochen betrieben werden, wenn sie voll aufgeladen und aufgetankt ist, und stellt damit die maximale Betriebsdauer rein elektrischer Produkte in den Schatten.

Der ZA42J hingegen ist die derzeit größte Kurbelausleger-Hubarbeitsbühne von Zoomlion und bekannt für ihre außergewöhnlichen Überbrückungsfähigkeiten. Sie bietet eine Überbrückungshöhe von 24,5 Metern und eine Arbeitshöhe von 44,03 Metern. Dieses Modell verfügt über eine mehrstufige Zylinderteleskoptechnologie, die seine Reichweite und Vielseitigkeit erhöht, und bietet schnelle Hebe- und Sondierungsfunktionen, um verschiedene Betriebsanforderungen effizient zu erfüllen.

Die Teleskoplader von Zoomlion umfassen sieben Modelle in starrer und drehbarer Ausführung, mit Arbeitshöhen von 6 bis 25 Metern und Traglasten von 2,5 bis 4,5 Tonnen. Diese vielseitigen Produkte unterstützen mehrere Anbaugeräte wie Gabeln, Schaufeln und Spreizerplattformen und bieten flexible Lösungen für unterschiedliche Anwendungen.

Zoomlion stellte außerdem intelligente tragbare Sicherheitsausrüstung, ein intelligentes Arbeitsbühnen-Managementsystem und einen globalen Ersatzteilshop vor und erhielt während der bauma CHINA 2024 Neuaufträge von über 20 Kunden aus Regionen wie Australien, Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Europa.

Durch die Förderung von Innovationen liefert Zoomlion weiterhin zuverlässige, effiziente Lösungen, die die Sicherheit und Produktivität im Bauwesen erhöhen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2587285/Zoomlion.jpg